Ganador de un carro tras una rifa en el estadio hace 50 años cuenta qué hizo con el chuzo

Este fue el carro que se pegó don José Carlos gracias a una entrada fiada. Foto: Cortesía José Antonio Pastor.

Para don José Carlos Navarro, lo que se inició como una aventura con una entrada fiada para el juego entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa, por allá de 1971, lo convirtió en parte de la historia del fútbol nacional al ganarse un carro en esa mejenga.

Más de 50 años después de ese hecho le contó a La Teja cómo transcurrió ese día.

Todo comenzó cuando Navarro consiguió la entrada cerca del Mercado Central, en pleno centro de San José, gracias a un conocido que se la dio fiada. Según consignó el diario La Nación de ese entonces, don José Carlos consiguió su boleto pagando 80 céntimos de más del precio original.

“En ese tiempo las vendían en reventa, pero yo no tenía plata ese día, el vendedor era una buena amistad y me dijo ‘diay José, ¿cómo no vas a ir al estadio siendo liguista?’. Yo le respondí que no tenía plata; entonces, me respondió ‘llevate la entrada y después pagás’”, relató.

Con entrada en mano, el manudo se fue al viejo estadio Nacional para ver al equipo de sus amores desde el sector de sol y todo cambió porque, en la rifa, los organizadores sacaron el boleto número 1.774, que era el que el portaba.

La alegría fue inmensa por ganarse un chuzo cero kilómetros, un Toyota Corolla, modelo 1970, estilo coupé, que era la segunda generación de ese modelo.

Esa emoción de pegarse el carro le trajo muchas sorpresas, como ver esa mejenga gratis.

“Después de toda la algarabía por el premio al final el vendedor me dijo que no la pagara, con la alegría de ver que gané bastó”, comentó.

En ese entonces, la crónica del diario La Nación relato que Navarro era vecino de Plaza González Viquez, tenia 21 años y no sabía manejar. Ese último detalle fue el que lo hizo cambiar de decisión con el famoso “panelita” como era conocido el modelo del carro en ese entonces.

LEA MÁS: Saprissista Warren Madrigal es el chamaco más destacado entre los jugadores sub-20

“En realidad, lo vendí porque no lo sabía manejar, estaba en mi juventud y la plata de la venta cayó muy bien, pero se desapareció del mapa”, dijo.

Otro detalle que Navarro comentó es que estaba recién casado y trabajaba como vendedor de legumbres en el Mercado Borbón. “Tenia unos meses de casado y todavía andaba haciendo locuras”.

Lo que cambió con el paso de los años es su amor por el fútbol, ya que tan enamorado quedó del balompié de ese entonces, que el de ahora no le parece atractivo ya sea viéndolo por tele o en el estadio.

“La verdad uno quedó empachado de ver un buen fútbol. Me acuerdo de una media cancha que tenía la Liga con Cayasso, Alvaro Solano, por ahí andaba Macho Ramírez, Jorge ‘Gugui’ Ulate. Después de ahí ya no volví a ver buen fútbol”, agregó.

Ahora que tiene 73 años y tras ver que el Deportivo Saprissa este fin de semana rifará otro chuzo, se recordó su vivencia y le pareció bien que recibieran esa tradición para chinear al aficionado.

Actulamente, sigue caminando por el mercado Borbón vendiendo sus productos para, según él, mantenerse activo.

“A veces llego en la madrugada, trabajo unas tres a cuatro horas y después me regreso a la casa. Le pongo para ganarme lo que me como para no ser carga en la familia y sacándome el herrumbre de la cabeza”, concluyó.

Recuerde que este sábado, durante el partido ante el Municipal Grecia, el cuadro morado rifará un chuzo Honda City EX año 2023 color blanco, nuevecito de paquete.

¿Cómo puede participar? Pues llenando un cupón con sus datos personales, el número de su boleto y echándolo en unas cajas que estarán ubicadas en diferentes puntos del estadio.

Este premio será la cereza al pastel de una serie de actividades que realizará el cuadro morado este fin de semana llamado el “Finde de Los Saprissa”, que chineará con todo a sus aficionados que han llenado las graderías en los últimos partidos de los morados.

Si aún no tiene sus entradas, ¿qué está esperando? Lléguele y disfrute de una jornada a puro fútbol.