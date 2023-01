Hasta dos exjugadores manudos ven a Saprissa como favorito a salir campeón

Si alguien dudaba que el campeón nacional, el Deportivo Saprissa, es el gran favorito para revalidar el título y lograr el bicampeonato, pues ocho exjugadores dieron un veredicto contundente y pusieron al Monstruo como claro favorito.

Consultamos a exjugadores de los cuatro equipos tradicionales, ocho en total y cinco expresaron que Saprissa levantará la copa nuevamente, mientras que solamente uno dijo que lo hará Liga Deportiva Alajuelense, otro opinó que el campeón sería el Club Sport Herediano y otro colocó al Cartaginés.

Saprissa quiere el bicampeonato. (JOHN DURAN)

También siete de los ocho dieron por clasificados a los cuatro grandes, excepto uno que puso a Sporting en vez del Club Sport Cartaginés.

Saprissa es pura fiesta

Los exjugadores consultados fueron: Alonso Solís y Carlos Solano de Saprissa, Álvaro Solano y Pablo Izaguirre de la Liga, Yherland Mc Donald y Marvin Obando padre de Herediano y los brumosos Diego País, quien también jugó con Herediano, y Paolo Jiménez.

“Saprissa es muy buen equipo, mantienen al técnico y escuché al presidente decir que van por bicampeonato, no es fácil y hace años que no se da, romperían un paradigma. No será fácil, pero es el favorito”, expresó Pablo Izaguirre.

Alonso -

“Sin embargo, por el bien del fútbol nacional, espero que haya un par de sorpresas”, agregó el argentino cuando dijo que los cuatro grandes clasificarían.

Yherland Mc Donald quien ve a la Liga conquistando la 31 considera que la experiencia que ya tuvo Andrés Carevic al frente del equipo durante seis torneos le valdrá mucho en esta ocasión.

Tras 81 años de espera, Cartago celebra campeonato

“Carevic es de los mejores entrenadores de los últimos años, lo demostró en la etapa que estuvo, con un equipo arrasador, sin grandes nombres y aprendió, esa enseñanza le va a servir”, expresó.

¿Será que la Copa vuelve a Cartago?, Paolo Jiménez cree que sí. (Albert Marín)

Álvaro Solano también acuerpa a McDonald en el sentido de que es un buen técnico, pero ve al Monstruo favorito.

“Lo que hizo Carevic con la Liga en las primeras etapas fue buenísimo, generalmente fue el primero y eso habla bien de la metodología de trabajo. Le faltó el cierre final, entonces creo que ese trabajo tiene sustento y tiene mejor cuadro ahora que antes, pero Saprissa ya tiene un esquema definido, se reforzó y continúa con el técnico”, dijo don Álvaro.

Sin embargo, otros consideran que la Liga volverá a sufrir decepciones, como el morado Carlos Solano.

¿De quién son la camisa y la medalla de campeón del Cartaginés que dejaron en la basílica?

“Están contratando jugadores que no me parecen bien para la Liga y no refuerzan ciertos puntos importantes dentro de su plantel”, dijo Solano.

Los cuatro y uno

En cuanto a los cuatro clasificados, casi todos coinciden en que los tradiconales acapararán los puestos del 1 al 4, menos Diego País, quien considera que el proyecto del Sporting empezará a dar resultados. Dijo incluso, que le gustaría verlo campeón.

Diego -

Hasta siempre capitán

“Me gustaría ver un torneo donde vayamos por otro rumbo, donde los equipos, de local y de visitante jueguen contra la Liga, Heredia, Saprissa de la misma forma. Que sea más parejo entre grandes y chicos”, expresó el argentino.

Según la dinámica, Herediano y Cartaginés son igual de favoritos. (Rafael Pacheco Granados)

Los que confían en el equipo de sus amores son Marvin Obando y Paolo Jiménez, quienes ven a Herediano y Cartaginés celebrando en junio.

“Uno com herediano espera que sea el campeón, tiene un buen equipo y los jugadores nuevos, como este mexicano, Jesús Godínez, pueden resultar”, dijo Marvin Obando

“Cartago va a ser el campeon, tiene un camerino fuerte y se reforzó bien, y al otro equipo que veo fuerte es a la Liga”, dijo Paolo.

Recordemos que el actual campeón es Saprissa, y el otro equipo campeón en el 2022 fue el Cartaginés. Además, los brumosos ganaron el torneo de Copa, mientras que la Liga no ganó nada, pero fue el único equipo tico que logró entrar a la ronda final de la Concacaf.

Yherland -

El Team tampoco obtuvo títulos, más allá que la llamada Super Copa, que sel la ganó al Cartaginés.

Así votaron

Alonso Solís: Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés.

Carlos Solano: Saprissa, Herediano, Cartaginés y la Liga.

Pablo Izaguirre: Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés.

Álvaro Solano: Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés.

Marvin Obando: Herediano, Alajuelense, Saprissa y Cartaginés.

Yherland Mc Donald: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés, Herediano.

Paolo Jiménez: Cartaginés, Alajuelense, Saprissa, Herediano.

Diego País: Saprissa, Alajuelense, Herediano y Sporting.