Jafet Soto fue claro sobre lo que viene para el Herediano tras quedar fuera del torneo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este viernes el Herediano le dijo adiós al fútbol durante el 2026 tras un torneo que fue un fracaso mayúsculo para el campeón nacional, en el que no pudo avanzar a semifinales tras quedar eliminado varias jornadas antes.

Los florenses estarán de vacaciones entre siete y ocho semanas para volver al fútbol, dado que se proyecta que el Clausura 2027 arranque el tercer fin de semana de enero, lo que le dará más tiempo que muchos.

Jafet Soto, presidente y entrenador rojiamarillo, afirmó que el tiempo fuera no se verá como vacaciones, sino como un tiempo para replantearse todo lo que hicieron mal, afinar errores, reforzarse y venir más fuerte que nunca.

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Herediano tendrá más tiempo para preparar el Clausura 2027

Con este panorama, los florenses tendrán un mes más que sus rivales clasificados a semifinales para trabajar y poner a punto un plantel que el semestre que acabó para ellos fue tumbo tras tumbo.

“Tenemos mes y 20 días más o menos para empezar, tenemos que aprovechar, planificar, verlo en junta como siempre lo hemos hecho. Ya hemos venido haciendo algunas que estamos trabajando y retomado algunas cosas. Dentro de eso está el reconocer y tener la humildad que nos equivocamos”, comentó.

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Jafet Soto encuentra un consuelo tras el fracaso florense

Para Soto, pese a la manera tan fea que se están despidiendo del campeonato, otros quedarán en una posición peor, pues se irán sin nada y con muy poco tiempo de preparación, la cual encontró a modo de consuelo.

“La verdad solo puede ser agradecido con Dios, porque hay equipos que van a terminar el 26 sin un campeonato, sin una supercopa o sin una recopa, que terminarán como nosotros, porque la realidad es que todos nos preparamos para ser campeones y el que no logra el objetivo, quedó igual que nosotros”, tiró.

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Jafet afirma que en estas semanas se enfocarán en retomar lo que les dio éxitos durante tantos años y esto es una oportunidad de recapacitar y mejorar todo lo que tienen que mejorar.