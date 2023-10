Hugo Viegas advierte que Herediano llegará sin temores al Morera Soto

El asistente técnico del Club Sport Herediano, Hugo Viegas, reveló un detalle por el cual su equipo no se intimida en escenarios como el estadio Alejandro Morera Soto, Ricardo Saprissa o el Fello Meza.

El Team visitará en cuestión de cuatro días, dos veces el estadio Alejandro Morera Soto, sede de Alajuelense, salidas sin duda muy complicadas, pero un escenario en el que el Team no se arruga.

El juego de este sábado a las 8 de la noche es por el campeonato nacional y reviste gran importancia debido al tema de la disputa por los primeros lugares, mientras que el miércoles 1 de noviembre será el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana. El primer partido quedó 2 a 2, con el Team actuando de local. El gol en caso de empate vale doble.

Hugo Viegas, asistente técnico de Herediano

“Lo que pasa con Herediano es que al tener tantos años de no tener el estadio Eladio Rosabal a disposición, siento que el equipo y la gente se hacen más fuertes, o sea, que ir a jugar a Saprissa, Alajuela o Cartago, los muchachos lo hacen de igual forma que en cualquier cancha”, afirmó el asistente técnico de Jeaustin Campos.

Herediano visita mañana el Morera Soto. (JOHN DURAN)

“Más allá de que el resultado sea negativo o positivo, es un equipo que en cualquier cancha se planta, sé que las estadísticas están a nuestro favor, venimos jugando bien, somos protagonistas y lo extracancha no afecta para nada”, añadió el argentino.

También explicó que Alajuelense tiene una gran planilla y está bien dirigido, pero que ganar sería un gran golpe de autoridad.

“A la hora de tener la pelota o de defender o atacar, siento que no es un equipo predecible, no es un equipo que uno pueda salir a jugar sabiendo lo que va hacer, no es así, en el fútbol no hay estructura que no se desarme, entonces, es un equipo importante y debemos respetarlo y tomar los recaudos necesarios”, dijo.

El asistente técnico de Herediano, Hugo Viegas explicó porque Herediano no se arruga en ningún campo de juego. (Adrian soto)

Expresó que Alajuelense tiene jugadores importantes y de buen nivel.

“Tiene jugadores que en la parte individual que desequilibran en cualquier momento, el fútbol no es secreto, nos conocemos bien, el trabajo de los entrenadores. Me parece que Andrés Carevic hace un gran trabajo y la Liga siempre es protagonista”, dijo.

LEA MÁS: Herediano reafirma postura contra barras de Alajuelense y Saprissa y revela detalles inéditos del miércoles

Sin embargo, Viegas reconoció que siempre hay margen para sorprender al rival.

“A veces hay movimientos que viendo videos del rival o nuestros y teniendo a los muchachos disponibles, siempre hay variantes que ayudan, sobre todo en el caso de Jeaustin Campos, que lee los partidos muy bien”, concluyó.