Hugo Viegas cuenta cómo pasó de dormir poco a sonreír con Jeaustin Campos en Herediano

Hugo Viegas sabe que cuando las cosas van bien, hay que disfrutarlas. (Archivo) (Adrian soto)

Un carrusel de emociones, así han sido las últimas semanas para el asistente técnico Hugo Viegas desde que dejó de formar parte del cuerpo técnico del Saprissa.

Él se fue en la colada tras el despido de Jeaustin Campos, quien era el técnico del Monstruo. A Campos le cortaron el rabo por aparentes comentarios racistas contra Javon East, pero 15 días después fue contratado por el Club Sport Herediano y se llevó con él a su inseparable amigo como asistente.

Luego del empate a uno contra Alajuelense, Viegas reveló cómo el capítulo vivido en Tibás le dio un abrupto giro a su vida.

“Sinceramente, dormi poco y me sentí muy mal, porque en todas estas cosas, pese que no puedo hablar mucho, lamentablemente no son así, estuvimos preparando cosas y después se dio lo del Herediano. La verdad estoy alegre porque Jeaustin consiguió estar de nuevo en un club donde tuvimos muchas satisfacciones y venir a la par de él es emocionante”, expresó.

Pese a que los morados intentaron retenerlo, Viegas fue fiel a su gran relación profesional con Campos y decidió que lo mejor era irse.

Ahora espera que pronto se ratifique el finiquito de contrato, para que Herediano lo inscriba como asistente de Campos.

“La verdad fue muy lindo, nos reunimos, se hablaron cosas por parte nuestras y del grupo para dejarlas claras. Yeltsin (Tejeda) y Keyner (Brown) son de los líderes, manejan muy bien el grupo y estoy muy contento por volver”, añadió.

Esa felicidad se vio en el juego contra los manudos, Viegas estuvo en la gradería y fue los ojos extras de Campos para que sacara un empate de oro.