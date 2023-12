Javier San Román también pelea en México y le dijo de todo a periodista de ESPN

Javier San Román, dueño y técnico del Municipal Grecia. Foto: Prensa Grecia

Javier San Román, dueño del Municipal Grecia, ha demostrado que es alguien que no se queda callado cuando las cosas no le gustan y este fin de semana lo hizo de nuevo, pero en redes sociales.

El mexicano se mandó rudo contra el periodista John Sutcliffe, de la cadena ESPN, luego de que el comunicador publicara un video en el que contaba sus dudas sobre por qué en este momento es mejor que en el fútbol mexicano no haya ascensos ni descensos.

Para Sutcliffe no hay claridad de dónde vienen los fondos de los equipos y es un peligro que vengan del narco o cualquier negocio ilícito, además, de que en algunos casos no se sabe quiénes son los dueños de los equipos, lo que desató la furia de San Román.

El dueño de las Panteras, fiel a su estilo y en el mismo tono que ha tenido en Costa Rica, le mandó decir al reportero que mejor no hablara de lo que no conoce y que no ensuciara el fútbol con cosas que no puede demostrar, para cerrar diciendo que nadie conoce el fútbol mexicano como él.

Ante toda la tiradera, lo único que le respondió John fue un tuit mandándole saludos.

“Señor Sutcliffe como usted me mandó saludos, muchos saludos, cuando quiera hablar cualquier cosa del fútbol le doy diez mil vueltas, es imposible que haya alguien en el fútbol mexicano que conozca las raíces de este fútbol como yo, con mucho gusto debato, como quiera, donde quiera y como sea”, dijo en un video que grabó para responderle al periodista.

El q no sabe nada hablando de lo q no sabe nada , solo hay q invitarlo q jugar golf para q hable bien, q hueva me da. https://t.co/tHKa2ZiIs3 — Javier San Roman (@jsanroman8) December 9, 2023

Señor @espnsutcliffe no sea vulgar y descarado , su trabajo es investigar y no tener línea, con mucho gusto le explico, y también lo puedo invitar a jugar golf a donde se me antoje en el mundo para q lleve el tema a mis terrenos. — Javier San Roman (@jsanroman8) December 9, 2023

El fútbol tico no se quedó afuera de las palabras de San Román, pero para tirarlo para arriba al decir que es un torneo de gente seria, en el que sí hay reglas.

“No es decir, mejor que no haya fútbol porque está lleno de narcos, no señores, invito a todos los federativos (en México) que vean dónde están invirtiendo su dinero, porque la federación sí está muy buena para cobrar, su dinero sí es limpio cuando lo cobran, pero sucio para subir equipos. No lo permitan.

“Yo ya estoy en otro fútbol (Costa Rica) en un extraordinario país, donde hay reglas, marcos legales, gente dedicada al fútbol, ojalá no se pierda nunca”, tiró.