Jeaustin Campos sobre su denuncia: “Es un dolor muy profundo en el corazón”

Jeaustin Campos conversó con los medios de comunicación este miércoles. Jorge Castillo.

El extécnico del Saprissa, Jeaustin Campos, reconoció que no se siguió un debido proceso en su contra y agregó que desconocía que había una denuncia en su contra por racismo.

Este martes, Campos fue despedido luego de aparentemente insultar al delantero Javon East.

El exentrenador de Saprissa contó que la ha pasado mal, que le ha dolido muchísimo y que no se ha ido a los golpes con nadie. Afirmó que es una persona apasionada, estricta, que siempre dará el 100 por ciento y que tal vez las formas no son adecuadas.

Jeaustin tomó agua y tragó grueso mientras relataba lo sucedido.

“No ha sido mi intención, saben que me dedico a esto al 200 por ciento, he tenido problemas en el pasado, los estoy trabajando, creo que he mejorado mi situación personal, soy más de competencia y en los últimos años he desarrollado la sensibilidad.

“A la afición saprissista le agradezco el apoyo, tenían cifradas las esperanzas en mi persona, en Hugo (Viegas) para conseguir algunas cosas, pero desafortunadamente las cosas son así”, afirmó.

Campos contó este miércoles que hubo una situación deportiva la semana pasada y el viernes parecía que todo había quedado superado, antes del juego ante Puntarenas.

Además, relató que él y Viegas, quien es su asistente y amigo, se reunieron con el presidente del club, Juan Carlos Rojas, este martes para conocer la decisión que había tomado la junta directiva, sin darle la oportunidad de defenderse y dijo que irá un paso más allá.

“No sabía que había una denuncia. Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo.