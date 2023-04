Jonathan Moya se metió en un broncón por infringir ley en Corea del Sur

Jonathan Moya, delantero del Anyang de Corea del Sur. Instagram.

El jugador Jonathan Moya fue arrestado manejando borracho en Corea del Sur.

El costarricense juega en el equipo FC Anyang, el mismo club fue que informó en su cuenta de Facebook lo ocurrido. Ellos pidieron disculpas de parte del club.

Además aseguraron que van a plantear los procedimientos disciplinarios respectivos.

“FC Anyang siente una profunda responsabilidad por este asunto. A través de una educación completa y la gestión de los miembros del FC Anyang, haremos todo lo posible para evitar que estos incidentes se repitan. Una vez más, nos disculpamos sinceramente por causar este triste incidente a los ciudadanos de Anyang y a los fans”, posteó el club.

El jugador también pidió disculpas en su cuenta de Facebook.

“Me gustaría disculparme sinceramente con FC Anyang, el cuerpo técnico, todos mis compañeros de equipo y todos los fanáticos del club y también todos los fanáticos del fútbol, especialmente en Corea, por las acciones que he realizado. Realmente lamento mi comportamiento y haber puesto al club en una situación difícil. Reconozco que he tomado una mala decisión y me avergüenzo de ello”, compartió Moya.

Añadió: “Es todo culpa mía y aceptaré las consecuencias que esto conlleva. He recibido mucho apoyo durante todos estos años en Corea y lamento mucho la decepción que les he causado a todos ustedes. Una vez más, me gustaría pedir perdón a todos por esto e intentaré crecer como persona y aprender de mis errores”.