Joseph Joseph dio importantes noticias sobre el nuevo estadio de Alajuelense

La dirigencia de Alajuelense sigue trabajando en la idea de un nuevo estadio e incluso ya escogieron un terreno que desean presentarle a los asambleístas de la institución rojinegra.

Este jueves, el presidente de la institución, Joseph Joseph, aceptó que deben completar una serie de datos, para dar a conocer el proyecto y la opción de construirlo en Turrúcares se cayó.

“Tenemos un terreno escogido, que queremos presentar a la asamblea. Tenemos que buscar el momento adecuado, completar la información necesaria para convocar a una asamblea.

LEA MÁS: Joseph Joseph explica las verdaderas razones de la salida de Alexandre Guimaraes de Alajuelense

Joseph Joseph reconoció que se trabaja en un nuevo estadio para Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El proyecto de Turrúcares se habló en otro momento, se tenía visto, pero se cayó la negociación”, afirmó.

El nuevo estadio de Alajuelense

Joseph afirmó que el nuevo terreno se ubica en la cabecera de la provincia de Alajuela y que está en un lugar razonablemente cerca para la gente de Alajuela y fuera de la provincia de los mangos.

“Queremos presentarle a la asamblea una propuesta, para que se financie mediante la preventa de localidades.

LEA MÁS: Video: Diego País le tiró a Alexandre Guimaraes por lo que le hizo a un jugador de Alajuelense

El estadio Alejandro Morera Soto tiene una capacidad de 18.895 aficionados. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Alajuelense tiene aficionados en toda Costa Rica y queremos buscar un espacio para la gente que nos visita de otras zonas. Sobre el aforo, eso debe decidirlo la asamblea, pero en mi opinión, debería albergar 25 mil personas”, destacó.

En este momento, el estadio Alejandro Morera Soto tiene una capacidad para 18.895 aficionados.