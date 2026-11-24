Keylor Navas asegura estar molesto por los resultados de Pumas. (YURI CORTEZ/AFP)

El futuro de Keylor Navas es uno de los temas de los que más se habla en México por estos días, luego del fracaso de Pumas al no clasificar a la próxima ronda.

Entre medios y aficionados no hay certeza de si el tico seguirá en el proyecto, golpeado por los fracasos de su club, pese a que tiene contrato hasta junio del 2027, o si ampliará el vínculo con los felinos.

LEA MÁS: Uno de los hombres más ricos de México iría por Pumas y Keylor Navas sería pieza clave de su plan

Al arquero le consultaron este lunes en la presentación de una academia de artes marciales que abrió en la Ciudad de México, donde lo abordaron los medios.

El tico afirmó que no era el momento ni el lugar para hablar de su futuro ni del fracaso de Pumas en el torneo y apenas tocó por encima el tema.

“Estamos en otra cosa ya, voy a ser respetuoso y voy a hablar una cosa sobre esto nada más y no voy a responder más de estas preguntas, pero obviamente, es difícil, cuando uno es profesional uno siempre quiere ganar y cuando no se gana no se puede estar contento, entonces esa es una respuesta clara, no se puede estar feliz si no se gana”, dijo.

LEA MÁS: Keylor Navas sufrió un sábado para el olvido con su equipo Pumas

Keylor Navas evitó hablar de su continuidad en Pumas

Cuando le consultaron puntualmente si seguía en Pumas, eludió la pregunta y dijo: “No se puede estar feliz si no se gana, ya dije que no iba a responder nada más”.

La respuesta puede leerse entre líneas como que no se siente cómodo con lo que está viviendo en el club azteca y una salida es algo que no descarta.

Medio mexicano asegura que Keylor Navas seguirá en Pumas

En medio de las dudas, el diario Récord de México publicó una nota en la que asegura que Navas se quedaría de manera segura.

“Fuentes de alta credibilidad desvelaron a este medio que Navas se queda sí o sí, e incluso lanzaron un ‘1,000,000 %’ de seguridad de que el arquero costarricense se mantendrá con los Pumas; no obstante, que la víspera el jugador expresó que no estaba contento con las derrotas”, aseguran.

LEA MÁS: Keylor Navas se pronuncia sobre el difícil momento que vive