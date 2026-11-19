Nico Paz mostró en su cuenta de Instagram como arrasó con la Selección de Costa Rica. (Instagram Nico Paz/Instagram Nico Paz)

Nicolás Paz, volante argentino, fue toda una pesadilla para la Selección de Costa Rica este martes tras despedazar a la zaga tica con su habilidad.

El mediocampista de 22 años hizo un doblete y uno de sus goles dio la vuelta al mundo por la manera como se quitó a los jugadores ticos para definir luego.

Nico usó una foto de su segundo gol en su perfil de Instagram, en la que dejó muy mal parados a los jugadores Francisco Calvo y Carlos Mora,a quienes se les ve en el suelo tras ser superados por el argentino.

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Nico Paz mostró en su cuenta de Instagram como arrasó con la Selección de Costa Rica. (Instagram Nico Paz/Instagram Nico Paz)

La imagen la publicó junto a otras del amistoso ante la Sele, por el que fue felicitado por diversas figuras mundiales como otros jugadores y periodistas.

“Otro nivel Nico”, indicó el periodista Fabrizio Romano, “Que jugadorrrr, mamita”, puso por su parte Giuliano Simeone, y hasta la cuenta oficial de Adidas comentó “No te calmes nunca”.

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La imagen tenía casi 400 mil “me gusta” en 12 horas, tiempo en el que sus más de cinco millones de seguidores vieron cómo le pasó por encima a Costa Rica.

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