La lista de disculpas que ya colmaron la paciencia de la afición de Alajuelense

Alex López ofreció disculpas por el penal que se jaló ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Las disculpas, las excusas y los lamentos ya no le hacen nada de gracia a la afición de Alajuelense, pues afirman de manera tajante que con eso no se gana nada.

Los fieles manudos quieren resultados, ver a su equipo triunfar, tanto en partidos importantes, como en finales y olvidarse de disculpas que se ofrecen porque, una vez más, se volvió a fallar.

En Alajuelense las disculpas han estado a granel, las dieron Bryan Ruiz, Celso Borges, Johan Venegas, Giancarlo González y este domingo, terminando el día, lo hizo Alex López.

El volante hondureño apareció en su cuenta de Twitter luego del penal que cometió en el juego ante el Herediano, error que evitó que los erizos vencieran al Team.

“Manudos, solo puedo decir, lo siento. En ningún momento uno se quiere equivocar. Hay que ser valiente y aceptar la crítica, pero también toca levantarse y seguir luchando por el único objetivo que existe en esta institución, ser campeón”, escribió el volante hondureño.

Este es el tuit que escribió Alex López tras el partido entre Alajuelense y Herediano. (Twitter Alex López)

Lista de lamentos

En el club, luego de perder un partido, o un campeonato, pareciera que las cosas se resuelven con disculpas, como lo hizo Bryan Ruiz, cuando el Cartaginés les ganó el título en el Morera Soto, o el mismo club en sus redes sociales, como lo hizo al caer eliminado ante el Guastatoya de Guatemala, por la edición del 2021 de la Liga Concacaf.

“Nos duele en el alma, somos responsables, somos los primeros en dar la cara. Pedimos disculpas y pasarán un par de días de luto y a seguir trabajando”, dijo Bryan el 6 de junio del 2022.

Luego de caer ante Los Ángeles FC (LAFC), por la Liga de Campeones de Concacaf, en marzo, Celso Borges se sumó a los lamentos.

“El problema no es de actitud ni de correr, LAFC solo fue mejor que nosotros. Nos sentimos mal por lo que pasó, pero debemos reponernos, el fútbol es así”, destacó.

Hace quince días, luego de fallar un penal en el clásico nacional ante el Saprissa, el actual capitán, Giancarlo González, fue al que le tocó el turno.

“Les pido la disculpas, porque les fallé en un momento fundamental, pero también les digo que me escuchen y que sepan que voy a estar aquí hasta el día que mi persona y la directiva quieran y voy a dar lo mejor”, expresó el Pipo.

Celso Borges y Bryan Ruiz se han disculpado con la afición eriza por los fracasos de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Afición reclama

Algunos fiebres no le compraron la última disculpa a López y fueron enfáticos en sus deseos.

“Mae, ¿no se cansan en la Liga los jugadores de solo estar disculpándose? Podríamos hacer un álbum de disculpas en estos diez años, haríamos una biblia. Si ganaran la mitad de lo que se disculpan, sería todo tan distinto”, dice una de las respuestas en Twitter.

“Deje de pedir perdón y juegue. Ya son varias tuyas que al final no pasa nada. Ayer te faltó inteligencia, como la vez que en el Saprissa, que entregaste. Son muchas, juegue y deje de estar pidiendo perdón”, dice otro comentario.

“La única disculpa que les acepto es que nos den títulos. De estas ya nos dieron muchas y de nada sirven”, destaca otra respuesta.

Johan Guerra, reconocido aficionado rojinegro en redes sociales y autor de la columna La voz del Manudo, en La Teja, es igual de tajante en su sentir.

“Ya las excusas y las disculpas no bastan, para mí es hora de tomar acciones, resultados es lo que queremos, ya la gente se cansó. Yo como liguista ni pelota le di a esa disculpa, ya me cansa, ni lo compartí, lo mejor que pueda hacer una persona, en lugar de pedir disculpas, es tomar acciones y corregir.

“Ya en este momento el discurso de las disculpas ya se acabó. Ya no queremos más palabras, sino hechos, eso es lo queremos ver, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho”, comentó.

Para Guerra, lo que tanto hablan y dicen que hacen tienen que verse en la cancha, punto.

“Cuando vemos que no se consiguen resultados por horrores de los que están jugando, ya eso no puede pasar, usted puede perder, pero hay maneras de perder, pero ante Heredia, la Liga prácticamente moralmente perdió el partido, eso duele más”, añadió.

Óscar Ulloa considera que una disculpa no está de más, pero en fases finales ya no pueden haber excusas. foto John Durán (JOHN DURAN)

Correcto

Óscar Ulloa, periodista y manudo de hueso colorado, también con buena influencia en redes, sí cree que disculparse cuando algo no se hace bien, es correcto.

A él lo que pase en la primera fase, afirma, ya no le preocupa, pero en las fases finales allí es donde ya no pueden haber excusas ni disculpas.

“Para mí sí es necesario que se disculpen, porque los jugadores se deben a la afición, creo que más bien el silencio es peor, me gusta que los jugadores hablen, den la cara, respondan, en el fútbol hay rachas, uno se puede equivocar cien veces.

“Antes yo era de los que decía, ¿para qué disculpas?, queremos resultados, es al menos un contacto con la afición, en el caso nuestro, de los liguistas, más bien hay que tener la cabeza fría, a mí estos partidos de fase regular, si hay algo que me han enseñado los últimos diez años es que me tienen sin cuidado, no me importan, porque, ¿de qué nos sirve ganar la fase regular?, ¿o récord de puntos?, pero en la otra fase es cuando ya no hay excusas de nada”, explicó.

Muchos manudos la tienen clara, quieren hechos, no más palabras.