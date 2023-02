La opinión del manudo: “Se está dramatizando en redes sociales la pérdida en el Puerto”

Freddy Góndola tiene que pellizcarse y tomarse en serio el reto que es Alajuelense, dice el manudo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

En un partido de aquellos en los que no sale nada, pero también de esos partidos donde podemos ver en qué nivel se encuentran algunos jugadores que “no son tan regulares”, ha dejado una enseñanza, Alajuelense no subestima a sus rivales, muchos han dicho que por las rotaciones se ha perdido el invicto en Puntarenas y no ha sido así. Alajuelense ha rotado, en 10 fechas, cuatro veces su equipo, en esta ocasión por lesiones y cargas musculares la Liga ha tenido que variar su alineación.

Veamos. Gamboa y Cabalceta: lesiones. Carlos Martínez, Celso Borges y Aarón Suárez: cargas musculares. Las únicas rotaciones por decisión técnica han sido Ajú, Lawrence y Góndola.

Me parece que se está dramatizando en redes sociales la pérdida en el Puerto, era un partido que, según viendo las acciones, podría haber quedado empate, nadie se quejaría. Un penal dudoso fallado, un mano a mano de Doryan, una jugada que decidió mal Alcócer... Se crearon oportunidades, pero vamos a ser realistas, la cancha del “Lito” Pérez fue el peor enemigo de una La Liga Deportiva Alajuelense que le gusta jugar con el balón al suelo y con triangulaciones, siendo ofensivos con un juego rápido, esto no es excusa para la pérdida, pero hay que decirlo, a los equipos que les gusta el fútbol de toque, la cancha de el “Lito” no es la óptima.

“La cancha está mala para los 2″, dirán algunos lectores, obvio que la cancha está mala para los 2, pero un equipo la conoce más que otro y eso es una ventaja para el local, tampoco hay que pecar de románticos.

¿Qué se viene para Alajuelense? Viene Guadalupe FC, un partido muy complicado para La Liga, para aquellos que dicen que los juegos son fáciles, eso es una mentira, todo logro lleva su esfuerzo.

Adicionalmente, espero que Góndola se tome en serio ser parte de La Liga.

¡Viva La Liga hoy y siempre!

