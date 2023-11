La superatleta tica, Ligia Madrigal, corrió 100 kilómetros por las mujeres agredidas y este viernes va por más

La superatleta costarricense Ligia Madrigal, corrió 100 kilómetros sin parar, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia, que se celebrará este sábado y que también sirvió de preámbulo a la Ultra Trail Guatemala UTG 100 kilómetros.

Ligia Madrigal llegó al cerro Chirripó. (Cortesía )

Ligia se voló los 100 kilómetros el pasado 9 de noviembre en apoyo a las mujeres violentadas, iniciando en playa Dominical en la zona sur, a las 3 de la tarde y concluyendo el 10 de noviembre.

LEA MÁS: ¡Qué carga! Tica corrió 60 kilómetros lesionada, sin una uña y acabó segunda en ultramaratón extrema

A las 7:15 de la mañana del 10 llegó a la base de los Crestones y a partir de allí corrió con su esposo hasta la cima. Llegaron a las 9:45 de la mañana para un total de más de 18 horas y 45 minutos sin parar.

“Tengo muchas mujeres que me siguen, me apoyan, siempre me están escribiendo mensajes superlindos y motivadores y esta es mi forma de devolverles un poco todo ese apoyo. Esta es una campaña pacífica para las mujeres pero que no excluye para nada a los hombres, todo lo contrario, necesitamos más hombres que estén de nuestro lado, que valoren los derechos de esas mujeres importantes de sus vidas, sin su apoyo y concientización no podremos nunca lograr que esto cambie”, expresó Madrigal.

Ligia Madrigal es una superatleta que correrá 200 kilómetros en dos trayectos, en menos de quince días. (Cortesía )

La superatleta correrá este viernes 24 de noviembre la Ultra Trail Guatemala UTG 100 kilómetros, una prueba rudísima que consta de 100 kilómetros.

LEA MÁS: Presidencia llama a cuentas a Saprissa por el tema de Mariano Torres y Freddy Góndola

Esta carrera en suelo chapín tendrá que subir el volcán de Agua que está a 3.760 metros sobre el nivel del mar, el volcán de Fuego a 3.766 msnm (no se llega a la cumbre pues está activo), el volcán Acatenango a 3.976msnm y el cerro Cucurucho a 2.650 msnm, para un total de 6.500 metros de ascenso acumulado.

“Intentar correr otra vez 100 kilómetros tan seguido con solo 15 días de diferencia, y ese terreno, va a ser todo un reto físico y mental, pero estoy dispuesta a tomarlo por todas las mujeres”, indicó Ligia Madrigal.