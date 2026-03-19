El PSV Eindhoven quiere a Manfred Ugalde, pero el precio por él es una locura

Manfred Ugalde podría llegar al PSV según importante medio neerlandés. (Pagina del Spartak/Pagina del Spartak)

El atacante costarricense Manfred Ugalde podría dar un salto importante en su carrera ante la posibilidad de ser contratado por uno de los gigantes de los Países Bajos, el PSV Eindhoven, según información del diario neerlandés De Telegraaf.

Este jueves, el reconocido medio europeo publicó una nota en la que afirma que el tico volvería a tierras neerlandesas como sustituto de otra figura de la Concacaf: el estadounidense Ricardo Pepi.

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La salida del delantero norteamericano al Fulham de Inglaterra es lo que abriría la puerta para que Ugalde ocupe un lugar en el club de la ciudad de Eindhoven.

“Se espera que el exdelantero del FC Twente, Manfred Ugalde, procedente del Spartak de Moscú, vuelva a entrar en escena. Al final del mercado de fichajes de enero, cuando buscaban un sucesor para Pepi, el PSV intentó conseguir la cesión de Ugalde del Spartak de Moscú con opción de compra.

“Esto resultó imposible en aquel momento y otros delanteros tampoco estaban disponibles, por lo que el PSV decidió no colaborar con la venta de Pepi en enero. Ahora que el traspaso del estadounidense al Fulham finalmente se ha concretado, se espera que Ugalde vuelva a ser una opción para el PSV”, destacó el medio.

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Sin embargo, la nota deja claro que el fichaje no será sencillo debido al alto monto que pediría el cuadro ruso y a los dilemas éticos de negociar con equipos de ese país.

“Un posible traspaso tampoco es sencillo ahora. Se espera que el Spartak de Moscú exija un precio de alrededor de 20 millones de euros, lo que significa que el PSV tendría que pagar bastante más del récord actual de traspasos (15,8 millones de euros por Ruben van Bommel) si quiere hacerse con los servicios del costarricense.

“Además, hacer negocios con Rusia sigue generando una resistencia considerable debido a la guerra con Ucrania. El verano pasado, el FC Utrecht decidió cancelar la venta de Souffian El Karouani al Spartak de Moscú por motivos éticos.

“El FC Twente también recibió muchas críticas al negociar con el Spartak de Moscú el traspaso de Michel Vlap, quien finalmente fichó por un equipo de Qatar”, destacaron.

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Twente fue justamente el equipo que vendió a Manfred al cuadro moscovita.