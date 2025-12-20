Luis Daniel Oses se impone en Palmares y consolida su liderato en la Vuelta a Costa Rica

El pedalista del 7C Economy Hyundai, Luis Daniel Oses, se dejó la novena etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025, disputada este sábado en un recorrido de 99 kilómetros alrededor del cantón de Palmares, en una victoria muy especial en su tierra natal.

Oses cruzó la meta con un tiempo de 02:32:28, confirmando el gran momento que atraviesa en la carrera y reforzando su condición de hombre fuerte en la pelea por el título general.

Luis Daniel Oses ganó la novena etapa y sigue apretando fuerte para ganar la Vuelta a Costa Rica (La Nación/Fotografías: Rafael Pacheco)

Granados y Villalobos completan el podio del día

La segunda posición de la etapa fue para Alejandro Granados, quien llegó sin diferencia de tiempo (+00′) respecto al ganador, mientras que Rodolfo Villalobos cerró el podio en la tercera casilla, a +21 segundos.

Oses se mantiene firme en la general

Luis Daniel está muy cerca de llevarse el título de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con este resultado, Luis Daniel Oses mantiene el liderato de la clasificación general con un acumulado de 27:07:18. El segundo lugar es para Alejandro Granados, a +1:33, y el tercer puesto lo ocupa Luis Aguilar, del 7C Economy Hyundai, a +4:31.

Montaña, Sub-23 y metas volantes

Palmaeres fue el gran escenario de la novena etapa de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la clasificación general de montaña, el ecuatoriano Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, continúa dominando con 59 puntos.

La clasificación sub-23 sigue liderada por Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kolbi, con 27:08:51, seguido por Luis Aguilar a +2:58 y Gabriel Pacheco, del Manzaté La Selva Scott, a +14:54.

La afición se mantuvo a un lado del camino para apotar a los ciclistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, el liderato de las metas volantes está en manos de Jason Huertas, del Manzaté La Selva Scott, con 26 puntos, mientras que Granados se convirtió en el nuevo líder de la clasificación por puntos, con 52 unidades.

Todo listo para el Circuito Presidente

Como es costumbre, las calles se llena de gente para ver pasar a los pedaleros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La competencia continuará este domingo con la disputa del tradicional “Circuito Presidente”, que se correrá en el parque La Aurora, en Heredia, sobre una distancia de 99 kilómetros. La salida está programada para las 9 a.m.