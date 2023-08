Luis Marín le pone el pecho a las balas y cuenta cómo fue su salida de Pérez Zeledón

Luis Marín se mostró tranquilo por la forma en cómo salió del club. (JOHN DURAN)

Tranquilo y mentalizado en que se tomará el tiempo necesario para buscar un nuevo proyecto, así se mostró Luis Marín, extécnico del Municipal Pérez Zeledón, durante una entrevista que le realizó La Teja tan solo unas horas después de haber salido del club generaleño.

La noticia de su salida surgió durante la mañana de este lunes y ante la falta de confirmación por parte de los Guerreros del Sur, en ese momento, contactamos a Marín, quien nos confirmó la noticia.

“Hoy en la mañana tuvimos una reunión con la junta directiva, analizando toda la situación del equipo y llegamos a una decisión consensuada de que por las circunstancias que rodean al equipo lo mejor era que nosotros saliéramos del club”, comentó Marín.

Además, Marín indicó que no solo él se iba, también su asistente, Harold Wallace, que lo acuerpó en los momentos más rudos del cuadro generaleño.

El estratega aclaró que la reunión no fue de la noche a la mañana, ya que era una costumbre que tenían desde hace rato.

“La reunión fue por iniciativa de ambas partes, fue una reunión normal, como todas las semanas se hacía después de los partidos, ganáramos, empatáramos o perdieramos, siempre había reuniones, manteníamos una plena comunicación.

“Pero esta vez se analizó la situación del equipo, todas las circunstancias que lo rodeaban y decidimos entre todos, que la solución en ese momento era para beneficio del club, ya que al fin y al cabo aquí estamos todos para buscar el beneficio del equipo, por lo que lo mejor era que saliéramos nosotros y le demos espacio a otra persona”, comentó Marín vía telefónica.

El ahora extécnico generaleño, no quiso ahondar en cuáles aspectos le pidieron cambiar, ni tampoco las medidas que la directiva debía implementar para que las cosas salieran como se esperaban, pero se mostró tranquilo por la decisión final que se tomó.

Un detalle que llamó la atención es que por los horarios de los entrenamientos no se pudo despedir de los muchachos personalmente.

“No sé por qué no he hablado con los jugadores, no tuve idea de cómo lo tomaron ellos, teníamos entrenamiento a las seis de la tarde”, agregó.

Ahora, Marín se tomará unos días para descansar y pensar en el próximo paso que dará a nivel profesional.

“Como siempre, uno está anuente a buenos proyectos, no hay desesperación en buscar trabajo, lo más importante es esperar el momento justo y el proyecto idóneo para volver a trabajar”, finalizó Luis.

El dúo Marín - Wallace llegó el 27 de mayo del 2022 a Pérez Zeledón, tras un mal desempeño del técnico guatemalteco Amarini Villatoro. Este era el tercer torneo de Marín al frente de los generaleños, que actualmente están en la novena posición con tres puntos tras una victoria contra Puntarenas FC y dos derrotas ante Herediano y Liberia.

Lo anuncian pronto

Pasadas las 2 p.m., de este lunes, el equipo generaleño, por medio de sus redes sociales, confirmó la noticia de la salida de Marín, a través de un comunicado y detalló los pasos a seguir para las próximas horas.

“La Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón agradece la entrega, dedicación y compromiso de Luis Antonio Marín, quien no continuará, por mutuo acuerdo, como director técnico del Municipal Pérez Zeledón.

“En las próximas horas se comunicará quién asumirá el cargo de director técnico de los Guerreros del Sur”, citó el comunicado.

Se intentó conocer la versión de Juan Luis Artavia, presidente del equipo, pero no respondió a nuestras llamadas.