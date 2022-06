Luis Paradela le acabó ganando el mandado a Marcel Hernández como el primer cubano en Saprissa

Luis Paradela le ganó la vuelta a Marcel Hernández en ser el primer cubano en ser contratado por el Saprissa.

En el Saprissa soñaron por años con la contratación del cubano Marcel Hernández, lo han buscado múltiples veces y sus aficionados aún no tiran la toalla de verlo de morado en algún momento.

Lo curioso del fútbol es que quien acabó primero en Tibás fue otro cubano, Luis Paradela, a quien solo le tomó año y medio vestirse con la morada, sin mucha vuelta, los tibaseños negociaron con el Santos de Guápiles y cerraron el negocio.

Para enero del 2021, cuando Paradela aterrizó en Tiquicia, el cubano que querían en la S estaba siendo presentado en Alajuelense como su fichaje bomba, luego de pagar casi cien millones por él al Cartaginés.

Hoy las cosas son diferentes, el buen torneo que hizo Luis Javier en Guápiles ilusiona a los morados, por lo que fue presentando por todo lo alto y el isleño afirma vivir un sueño.

“Este es un momento que lo esperaba hacía mucho tiempo y gracias a Dios las cosas han ido saliendo. Cuando llegué aquí (Costa Rica) dije que cualquiera quiere llegar a Saprissa, que es un sueño, ahora lo cumplí, uno más que se suma a la lista.

“Yo sé que estoy en un equipo grande y vengo a aportar mi granito de arena para conseguir lo que todos queremos que es ganar títulos y seguir escalando en lo personal pasito a pasito”, dijo Paradela en declaraciones publicadas por el Saprissa.

🎙 Dejen lo que estén haciendo y escuchen las primeras palabras de Luis Paradela como jugador del Monstruo 💜🇨🇺 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 28, 2022

El año pasado Luis reconoció que Marcel ha sido una guía para él.

“Hemos conversado varias veces desde que llegué acá, a (inicios de año). Él me da consejos y me va enseñando sobre el medio, ya que lleva varios años acá y sobre cómo se mueven las cosas. Es bueno que te comparen y hablen de él, ya que es un grandísimo jugador y lo que ha conseguido acá son números muy buenos, a mí la verdad es que me motiva que hablen esas cosas”, dijo.

Los cubanos Luis Paradela y Marcel Hernández han dado de qué hablar en el fútbol de Costa Rica (Rafael Pacheco Granados)

Felices

En las redes sociales de los morados, los fiebres aplaudieron la llegada del cubano, pues afirman que es en una posición en la que les urgía reforzarse.

“El cubano es un buen jugador, ya se conoce su fútbol, no es un futbolista que viene de incógnito, creo que la directiva contrató un gran jugador, bienvenido a la gran familia saprissista”, opinó el fiebre Héctor Guillermo Soto

“Saprissa con Paradela y otro delantero de nivel en este campeonato que perdimos estaríamos peleando la final, para nadie es un secreto que nuestra deficiencia era adelante, este que viene iremos más armados”, dijo por su lado Luis Fernando Campos.

Otros morados no se resignan a quedarse solo con un cubano y piden pulsear al otro también, aunque eso en este momento no depende ni del Saprissa o Marcel, pues su ficha es de Alajuelense.