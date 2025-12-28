Luis Paradela regresa a Saprissa y se agrega a la lista de préstamos fallidos

El regreso del delantero Luis Javier Paradela al Saprissa confirma que la apuesta que hizo hace poco más de un año el equipo morado no dio los frutos esperados.

Este viernes, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa, confirmó que el cubano vuelve a Costa Rica, luego de su paso por la Universidad Craiova de Rumanía, equipo que no optó por la opción de compra del futbolista, de 28 años.

Luego del tetracampeonato del equipo morado, en mayo del año pasado, en Saprissa optaron por una figura que se da en todo el mundo, el préstamo con opción de compra, pero en el equipo morado, solo un jugador logró quedarse en el extranjero mediante ese tipo de convenio.

El delantero Luis Javier Paradela regresa al Saprissa, luego de su paso por el fútbol de Rumanía. Foto: Instagram.

Sobre la situación de Paradela, esto dijo Lonis en conferencia de prensa:

“Teníamos un préstamo con opción de compra para el equipo de Rumanía. Este finalizaba el 22 de diciembre; dimos opción de extender el préstamo a mayo del otro año, pero por diferentes razones el equipo no ejerció la posibilidad de compra y él tiene que regresar.

“Esperamos que esté por aquí. Él está haciendo todo lo necesario para regresar. Él dice: ‘Saprissa es mi casa’, y valoramos mucho eso, así que lo esperamos con ansias”, afirmó.

Luis Javier tiene contrato con Saprissa hasta mediados del 2028 y su préstamo con el equipo europeo finalizaba en diciembre, aunque se debe tomar en cuenta que sufrió una delicada lesión de ligamento cruzado que complicó su situación.

Erick Lonis confirmó el regreso del delantero cubano. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Pero el caso de Paradela trajo a colación los intentos que hizo la dirigencia saprissista, por la venta de algunos jugadores.

Casos de poco éxito

El volante Youstin Salas se fue para Nueva Zelanda en enero del 2024 a préstamo por seis meses con el club Wellington Phoenix. Tuvo un rendimiento aceptable en ese país, pero regresó bajo de nivel y eso provocó que meses después quedara fuera del equipo morado. Luego de su paso por el Sporting volvió al extranjero y ahora juega para el Brisbane Roar Football Club de Australia.

El defensor Gerald Taylor se fue para el Heart of Midlothian de Escocia, pero una lesión truncó su continuidad en el equipo y en abril de este año volvió al equipo morado, con el que tiene contrato hasta junio del 2026.

Warren Madrigal estaba en el Valencia Mestalla de España y cuando parecía que todo se iba a dar para quedarse en el equipo europeo, se lesionó durante la Copa Oro de este año y el equipo decidió no ejercer la opción de compra. Se dice que podría ir a la MLS.

Youstin Salas se fue para Nueva Zelanda, volvió al país y luego de jugar en Sporting fue contratado en Australia. Instagram.

El único caso en donde se concretó una venta fue el del portero Kevin Chamorro. El guanacasteco hizo maletas y se fue para el Estoril de Praia de Portugal, su paso por ese equipo terminó a inicios de año y en julio se vinculó al Rio Ave, también de Portugal, pero en este caso se ejerció la compra del futbolista.

No es fácil

El agente de jugadores Adolfo Hernández reconoce que para un club y para el jugador, la mejor opción siempre será la compra directa, pero concretar una opción de estas en el mercado local no es tarea fácil.

“Esto se da sobre todo por lo que representa el jugador centroamericano a nivel mundial; no es fácil.

Warren Madrigal se lesionó en la Copa Oro 2025 y no se concretó la opción de compra en el Valencia. Fotos tomada de X Saprissa. (Fotos tomada de X Saprissa./Fotos tomada de X Saprissa.)

“En estos casos, se podrían establecer algunas condiciones que beneficien a las partes, pero existen momentos en donde lo que queda es el préstamo, y eso depende mucho del jugador por el que se esté negociando”, comentó.