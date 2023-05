Mariano Torres solo le tiene un pedido a la dirigencia de Saprissa

El capitán de Saprissa e ídolo morado, Mariano Torres, alabó a la afición morada por su empuje y entusiasmo durante las fases finales y la describió como la mejor hinchada del país, pero entre la algarabía también hizo un pedido especial, que siga Vladimir Quesada.

Mariano Torres fue el encargado de recibir el trofeo número 38 en la historia de Saprissa y el bicampeonato luego de nueve años, el último bicampeón fue precisamente Saprissa.

El argentino fue el jugador más ovacionado por los morados cuando los iban llamando uno por uno a recoger la medalla de campeón.

Como es tradicional en las premiaciones, el capitán sube de último, primero llamaron a todos los jugadores, al cuerpo técnico encabezado por Vladimir Quesada, al presidente de Horizonte Morado Juan Carlos Rojas y Mariano quedó para el puro final, donde no solo recogió el trofeo, sino que recibió el aplauso de pie de toda la afición saprissista que se hizo presente en la Cueva del Monstruo.

Mariano, como siempre, fue un jugador fundamental en el Saprissa y tuvieron que cuidarlo en la semifinal ante Herediano para que pudiera estar en la final, luego de sufrir una fascitis plantar.

El argentino le marcó el gol a la Liga en el juego de vuelta de la final de segunda fase, en el Ricardo Saprissa y aunque en los dos partidos, quizás se notó un poco disminuido físicamente por por la lesión, terminó siendo fundamental.

Ante los medios de comunicación, Mariano llenó de elogios a la afición de Saprissa.

“La afición es increíble, es la mejor del país, lo demuestran en cada partido. Esta cancha es hermosa y también jugar acá con nuestra gente”.

Expresó que es motivante ver a la afición apoyando desde el minuto uno aunque reconoció que el inicio del partido no fue bueno para Saprissa.

“Estábamos ansiosos, queríamos correr con la pelota, nos tranquilizamos un poco, más allá que a la gente no le gustaba que tocamos la bola hacia atrás, pero deben entender el rol de cada uno. Cuando nos tranquilizamos entraron los goles”, expresó el 20 morado.

Apoyo a Vladi

También tuvo palabras de apoyo para el entrenador Vladimir Quesada.

“Ojalá que pueda estar mucho tiempo con nosotros, Vladimir es increíble, en un plantel no es fácil tener a todos contentos, sobre todo a los que no juegan y él tiene esa virtud, los que no juegan están contentos y eso no es fácil.

“Cuando llegó y empezamos a ganar, Vladimir le dio confianza y tranquilidad al equipo, cuando perdimos un partido con uno menos, empezaron a decir que hacía mal los cambios y no sé qué.. pero nosotros tenemos claro quién es Vladimir y quiénes somos nosotros, todo el cuerpo técnico, Porritas todos, hicieron un gran trabajo y la verdad esto es bien merecido”, dijo el Capi morado.

Pese a que la afición y la prensa nombra a Mariano Torres como la figura del equipo, el argentino fue esquivo en ese punto y le dio méritos a otros muy a tono con su discurso proequipo que siempre ha tenido.

“Fue el equipo, hizo un gran trabajo, para ser bicampeones se necesita un plantel como este donde entra uno, sale otro y todos dan el máximo. Todos se preparan para dar lo mejor”.

Sobre el bicampeonato, dijo que no es fácil ligar dos títulos seguidos y dio mérito al logro del grupo y a todo lo que debieron luchar para conquistarlo.

“No sé si sabe más (este o el anterior) pero sí soñamos con el bicampeonato, luego de diez años. No es fácil, mira que pasaron casi diez años para poder volver a ganarlo”, expresó el argentino.

También adelantó que el objetivo es el tricampeonato.