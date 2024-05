Matthijs de Ligt y su revelación sobre lo que le dijo el línea tras polémico fuera de juego ante el Real Madrid

La forma en que se marcó ese fuera de juego causó mucha polémica.

Una de las jugadas más polémicas de la Champions League de esta temporada se dio este miércoles, cuando el árbitro pitó un fuera de juego antes de que cayera un gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid, cuando se disputaba el tiempo de reposición en el partido de vuelta de las semifinales.

Los protagonistas fueron el árbitro polaco Szymon Marciniak y el defensor neerlandés Matthijs de Ligt, anotador en la polémica acción, quien en la zona mixta posterior al partido se rajó como la manta para criticar la decisión y hacer una polémica revelación.

“Creo que todos sabemos las reglas, si no está claro el fuera de juego tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza, con el gol de Joselu es fuera de juego y deja seguir jugando, ¿por qué no con nosotros? Es fácil hablar del árbitro, pero lo han merecido”, dijo.

La parte más fuerte fue cuando el zaguero afirmó que el línea que sancionó el fuera de juego que provocó que el central pitara, le reconoció que se equivocó en esa jugada.

“El juez de línea me dijo: ‘Perdón, cometí un error’. Ha sido una vergüenza”, criticó con mucha dureza.

Otro que estaba chivísima fue el técnico alemán Tomas Tuchel, quien no solo criticó el accionar arbitral sino que aseguró que le deja la impresión que no se trató de un error involuntario, sino intencional.

“Creo que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El asistente es el primero que se equivoca y levanta la bandera directamente en una situación en la que no podía estar seguro de hacerlo. Hay que tener los huevos, las agallas, de levantar la bandera en una situación así. Es un error importante. Y luego el árbitro, cuando ha visto que ganamos el rebote, toma la decisión de pitar de inmediato cuando hemos rematado en cinco segundos, eso es aún peor. Hemos perdido y no hay nada qué hacer, pero esto no habría pasado si sucede al revés”, tiró fuertísimo.

