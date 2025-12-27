No sólo fueron éxitos: las polémicas que protagonizó Esteban Alvarado en su carrera

La carrera de Esteban Alvarado no pasó desapercibida y además de los éxitos dentro de la cancha, también protagonizó una serie de polémicas durante los 18 años que defendió la portería.

Este viernes, Alvarado hizo el anuncio en una conferencia de prensa que organizó el Deportivo Saprissa, club con el que le puso fin a su trayectoria como arquero.

Los primeros años en la vida profesional del siquirreño fueron los más difíciles y dentro y fuera de Tiquicia enfrentó momentos que dieron de qué hablar.

Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional. Foto: prensa Saprissa. (DiegoPicadoV/Foto: prensa Saprissa.)

Agarronazo con aficionado

En diciembre del 2011, mientras era protagonista en el AZ Alkmaar de Países Bajos, enfrentó uno de los momentos más polémicos de su carrera.

Durante un juego contra el Ajax, un aficionado invadió la cancha e intentó agredirlo por la espalda. Alvarado reaccionó derribándolo y propinándole varias patadas mientras el agresor estaba en el suelo.

Esto provocó que fuera expulsado y tuvo que dejar la cancha, aunque días después le retiraron la cartulina roja, porque se consideró que actuó en defensa propia.

En el 2011, Esteban Alvarado protagonizó un pleito con un aficionado, quien llegó a atacarlo por la espalda. Foto: archivo. (Ed van de Pol)

Abandono de concentración

Se jugaba la eliminatoria hacia la Copa del Mundo de Brasil 2014 y bajo el mando del colombiano Jorge Luis Pinto, Esteban abandonó una concentración de la Selección Nacional, sin previo aviso ni explicaciones, antes de dos juegos amistosos contra España y Panamá.

Esto provocó que fuera sancionado con 5 meses de inhabilitación para jugar con la Tricolor y se perdió gran parte del proceso hacia el Mundial sudamericano.

Además, en el 2017, Óscar Ramírez intentó contactarlo para que estuviera en el proceso de cara al Mundial de Rusia 2018, pero no atendió llamadas y se tradujo en falta de interés.

En el camino a Brasil 2014 y Rusia 2018 Alvarado no asistió a entrenamientos ni atendió llamadas de entrenadores. Foto: archivo. (STEPHEN DUNN)

Su paso fugaz por Alajuelense

En diciembre del 2018 fue presentado como el “fichaje bomba” de la Liga Deportiva Alajuelense para su centenario. Sin embargo, se marchó del club apenas mes y medio después, sin haber debutado oficialmente.

A inicios de febrero, el jugador se ausentó a dos entrenamientos, cuando el equipo estaba a cargo del colombiano Hernán Torres.

En ese entonces, Javier Delgado, quien era gerente deportivo, se refirió a la situación del portero:

“En el tema de Esteban, recibí un mensaje el domingo del jugador, en el que me decía que tenía que resolver unos asuntos personales, por lo que se iba a ausentar del entrenamiento del lunes.

Esteban Alvarado fue fichado por Alajuelense para el torneo de Clausura 2019, pero estuvo poco tiempo en el club. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Esto se extendió hasta el día martes, por lo que no entrenó estos últimos dos días. Hemos tenido conversaciones con el representante y el jugador, por lo que este miércoles estaríamos tomando la decisión sobre lo que va a pasar con Esteban y Alajuelense”, dijo.

Después, Esteban criticó la estructura del club y dijo que la Liga no era un equipo grande en ese momento.

Polémica contratación

En diciembre del 2020, Esteban llegó a Limón FC, como uno de los grandes fichajes para el torneo de Clausura 2021.

Días después de su presentación, el portero estuvo involucrado en una fiesta que terminó a altas horas de la noche en un apartamento en Limón. Esto provocó que el técnico Luis Fernando Fallas dejara el cargo, pues se negó a alinear a los futbolistas para un partido contra Alajuelense, aunque por orden de la dirigencia terminaron recibiendo minutos.