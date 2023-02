Otras mujeres denunciaron a Dani Alves, según informe policial

Un programa de televisión español tuvo acceso al informe policial del incidente en el que una joven, de 23 años, acusa a Daniel Alves de haber sido agredida sexualmente en la discoteca Sutton, en Barcelona, el 31 de diciembre de 2022.

A Dani Alves el mundo se le complicó. AFP (PAU BARRENA/AFP)

Según “Yahora Sonsoles”, la policía afirma que otras mujeres denunciaron al brasileño. ¿Qué dice el informe policial? “Agresión sexual en discoteca Sutton. Llamada del gerente. Reporta que una chica asegura haber sido acosada sexualmente. Hubo contacto físico. Ambas partes se encuentran en el lugar. Llaman a una ambulancia por el caso”, así comienza el parte policial.

Todo comenzó a las 4:57 a.m., del 31 de diciembre, cuando se registró una llamada a la Policía. La víctima no fue la única en denunciar a Daniel Alves por acoso. Sus amigas hicieron lo mismo y aseguraron que el jugador brasileño las habría tocado sin consentimiento.

Afición del PSG pide la cabeza del técnico que relegó a Keylor Navas: “Tenemos a un entrenador que es un inútil”

Según el informe policial, los agentes se presentaron en el club entre las 5:11 y las 5:41. A las 5:46 a.m., el informe señala que Daniel Alves ya no se encuentra en el lugar. A las 6:01 a.m., el documento dice que la mujer es trasladada al Hospital Clínic, especializado en agresiones sexuales.

Según el abogado defensor, el hospital prescribió un tratamiento para evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, pues no se utilizó preservativo. La versión, aunque ya conocida, coincide al 100% con todo lo filtrado hasta el momento, reafirmando la postura de la víctima.

En la discoteca Sutton fue donde supuestamente ocurrió la agresión sexual de Dani Alves contra una joven de 23 años. AFP (La Nación de Argentina)

Daniel Alves está detenido desde el 20 de enero en Barcelona y, entre las pruebas que pesan contra el jugador, se encuentra el resultado de una prueba de ADN del semen del deportista en la ropa de la víctima, así como huellas dactilares en el baño del lugar.

El lateral también contó cuatro versiones distintas de los hechos ocurridos esa noche, mientras que la víctima mantuvo la misma versión de los hechos. Una cámara de seguridad de la discoteca Sutton también captó a Daniel Alves ignorando a la mujer que lo acusó de violación cuando salía de la discoteca, según el diario El Periódico. Las imágenes también confirman el testimonio del gerente que a principios de mes aseguró que el jugador salía de la discoteca cuando pasó junto a él quien, en ese momento, intentaba calmar, a la joven.