Merlyn Villarreal fue la única periodista tica acreditada para la final en la que Boca se coronó campeón de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, en la que tuvo un enorme desafío con el que combatir.

Tras el partido, Leandro Paredes se descompuso en la zona mixta y, según reportes, el mediocampista de Boca tuvo un golpe de calor que ocasionó el incidente, y precisamente el tema del clima fue un desafío para la periodista costarricense.

Merlyn vivió el enorme desafio del clima en la final que Boca quedó campeón de la Sudamericana. (Merlyn Villarreal/Merlyn Villarreal)

“Yo me preguntaba cómo estaban estos jugadores para estar ahí más de 90 minutos y aguantar, correr; la sensación térmica alcanzaba hasta los 40 grados. A nivel periodístico fue muy difícil hacer entrevistas afuera; había mucha humedad, entonces es complicado cubrir así, ya que era como un calor húmedo. Uno trataba de hacer entrevistas, pero me caían las gotas de sudor, tuve que pasarme lavando la cara”, explicó Villarreal.

La comunicadora relató que no sabía ni dónde comprar agua para hidratarse, ya que el clima era un enorme desafío.

“Yo decía: ‘dónde compro una botella de agua acá’, porque las condiciones tampoco eran tan seguras, pues ahí en Colombia, la zona era complicada; entonces me decían que me cuidara de algún asalto, y al final llegué al palco de prensa a pedir agua, ya que estaba deshidratada”, mencionó Merlyn, quien dijo que vio a muchos aficionados ser atendidos por tantísimo calor.

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La periodista ha tenido muchas coberturas, como el Mundial de Clubes, el Mundial de 2026, la Copa Oro o la Copa América, pero esta fue sumamente compleja.

“Esta final fue de las cosas más complicadas, vivir una cobertura así con estas condiciones, me pareció similar a Limón, pero el doble”, contó.

Merlyn estuvo en la zona mixta en la que Paredes sufrió el golpe de calor y esto fue lo que vivió la periodista en ese momento.

Paredes se descompuso en la zona mixta del juego por un golpe de calor. (LUIS ACOSTA/AFP)

“Ya llevábamos una hora esperando, primero fui a conferencia, y nada que salían, porque resulta que primero los jugadores atienden a los medios que pagan. Ahí fue donde Paredes se descompuso; él no había llegado donde estábamos, pero sí se escuchó cuando decían que le había pasado a Paredes, pero no estaba cerca de mí. Mineiro rápidamente, y los de Boca nada, pero era que muchos jugadores se estaban sintiendo mal por el calor”, indicó.

La periodista mencionó que fue la primera vez que estuvo en el lugar de los hechos y que pasaba algo así con un futbolista y encima con una figura como Leandro Paredes.

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“Ya luego los colegas explicaron que había sido un golpe de calor, y que se lo habían llevado al hospital por otra puerta diferente, aunque todos los que estábamos ahí lo esperábamos. Definitivamente, le afectaron mucho las condiciones climáticas, y en el momento, por más que sonó el tema que se había desvanecido, muchos colegas intentaron ir a grabar, pero no se pudo. Es la primera vez que en una zona mixta, estando yo presente, le pasa eso a un jugador y más de la talla de Paredes”, añadió.

La comunicadora nacional fue clara en asegurar que, pese a sus diversas experiencias, califica esta como la más complicada.

Merlyn fue la única periodista tica acreditada en la fina de la Sudamericana. (Merlyn Villarreal/Merlyn Villarreal)

“Yo he tenido la dicha de ir a varios eventos, pero este es de los más retadores por las condiciones climáticas y encima yo voy como freelance, no voy acreditada por un canal que tenga derechos acá o en Sudamérica, entonces los accesos que les dan a medios con derechos son diferentes a los medios que llegan así”, dijo.

Pese a esas complicaciones, Merlyn les puso el pecho a las balas y sacó la tarea de gran manera, calificándolo como un reto muy enriquecedor.

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“Eso es lo que hace más retadora y más enriquecedora una cobertura, ¿verdad?, las condiciones que tenés para hacer el material y lo que hacés con él para que salga bien; es sin duda una experiencia que uno se lleva para toda la vida”, agregó.