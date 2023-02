Periodistas opinan sobre caso de derechos de transmisión de Herediano con Radio Monumental

Radio Monumental no transmitió el sábado el partido entre Herediano y Alajuelense. (Jose Diaz)

Este sábado, La Teja reveló el divorcio entre el Club Sport Herediano y Radio Monumental, medio al que el club no le renovó los derechos para transmitir sus partidos como local en el estadio Colleya Fonseca.

El gerente general rojiamarillo, Jafet Soto, nos confirmó la noticia y se reservó los motivos; solo explicó que fue una decisión que tomaron porque lo consideraron correcto y porque tenían la potestad luego de acabarse el contrato.

“Nada es personal en esto. Nosotros decidimos quién tiene derechos y quién no los tiene para transmitir nuestros partidos, eso es todo”, dijo a La Teja.

La noticia causó gran revuelo, tanto en afición como en periodistas, quienes afirman que, si bien es cierto, Soto tiene razón y puede darle los derechos a quien quiera, si realmente lo hizo como forma de represalia por las críticas que este medio le hace a los florenses, es un antecedente muy peligroso.

Una de las que opinó de manera muy concreta fue la periodista Andrea Zamora, conductora del programa Entre Líneas, y una de las panelistas del espacio equipo F de ESPN durante Qatar 2022.

¿Por qué un importante medio nacional no cubrió el partido Herediano - Alajuelense?

“No conozco bien la situación de fondo de lo que podría estar incomodando a Heredia para tomar la decisión y no renovar esos derechos. Yo leí la nota de La Teja y en el último párrafo cuando se dice que podría ser por las críticas de sus periodistas a Herediano y el caso de Fernán Faerron, me queda el tema de que ya son varias veces que se ha comentado eso en el ambiente.

“Personalmente, me han dicho colegas que hay prácticas en las que dirigentes llaman a directores de medios o los periodistas cuestionándoles la información, opinión o enfoque de ciertas informaciones, pero a la hora de tener algo, como un derecho de transmisión, no debería condicionarse a lo que se opina. Si es como se dice, me parece que no está bien”, destacó la comunicadora.

Jafet Soto afirma que detrás de la decisión de no renovar derechos con Monumental no hay nada personal. (Albert Marin)

Para ella, tanto los equipos como los medios se ocupan; reconoce que algunos periodistas a veces no son respetuosos o no se informan bien para opinar, pero en ese caso, deben ser los medios para los que trabajan los que se encargue de reprenderlos y no otra vía.

Un veterano de la radio, que conoce bien este teje y maneje, es el periodista Johnny González, quien afirma que si es una represalia por críticas al Herediano, espera que Monumental no le de miedo y ceda ante la medida, pues se pondría en una posición delicada.

“Es un tema con aristas muy interesantes, porque el equipo tiene toda la potestad para decidir con quién negocia, es su derecho. Ahora la decisión no es esa , sino que no les gustó que hablaran mal del equipo. De alguna manera sí limita lo que puede hacer un medio, lo cual no me parece bien.

“Es una jugada para tratar de que no critiquen a su equipo, pero no me parece válida. ¿Qué debe hacer Monumental para mí? Nada, seguir informando y no quebrar su línea editorial por presiones”, dijo.

González dijo que esto no es nada nuevo en el fútbol nacional; recordó cuando el trabajó para Radio Sonora, a finales de los años 90, y como Alajuelense le vendió sus derechos de radio, únicamente, a ellos por un acuerdo que tenía con Leonel Jiménez y Manuel Antonio “Pilo” Obando.

Contactamos a Pablo Guzmán, director de Deportes Monumental, para preguntarle sobre el tema, pero no respondió a nuestros mensajes.