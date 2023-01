¿Por qué Juan Miguel Basulto es de los defensores más regulares del torneo?

El jugador tapatío del Club Sport Herediano, Juan Miguel Basulto, uno de los futbolistas que más participación ha tenido en los últimos tres torneos, tiene muy claro cuáles son los factores que lo hacen ser tan constante y regular con el cuadro rojiamarillo.

Juan Miguel es de los mejores extranjeros del torneo.

Basulto estuvo presente en la conferencia del cuadro florense previa al inicio del campeonato y respondió la pregunta que le hizo La Teja.

“La clave de la regularidad es que siempre voy a destacar el trabajo, estar dispuesto a adaptarse a los escenarios que se puedan dar, porque el fútbol es muy cambiante por momentos. Como digo es importante destacar el tema del trabajo y de la adaptación rápida a la idea del entrenador que tenemos enfrente”, dijo.

Pese a su buen trabajo en el fútbol costarricense, Basulto dijo que de las Chivas de Guadalajara, dueño de su ficha, no le ha llegado una oferta para que se devuelva al equipo tapatío.

Explicó que el jugador mexicano viene a Costa Rica porque en lo personal, está convencido de que es una liga competitiva, con más nivel de la liga de expansión de México, que es la segunda división de aquel país.

Expresó que ayudará a su compatriota, Jesús Godínez a que tenga una buena adaptación al fútbol tico.

Juan Miguel Basulto con Mila Antonella, su pequeña hija. (Rafael Pacheco Granados)

“Es cuestión de ayudarlo no solo en tema dentro de la cancha, sino también fuera. Con él siempre he tenido ese acercamiento, esa plática de cómo era el fútbol y de lo que se vivía por acá. Hay otros compatriotas por acá, pero la verdad, tengo poca comunicación con ellos porque México es un país más grande y no he podido tener el gusto de tener una conversación con ellos”, expresó el mexicano.