¿Quién es Gustavo Alfaro? Conozca a detalle al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro a su llegada a Costa Rica tendrá su segunda experiencia en selecciones.

La Federación Costarricense de Fútbol tras varias semanas de negociación, oficializó a Gustavo Alfaro como el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica, que llegará con la misión de clasificar a la Tricolor al Mundial 2026, pero si aún no sabe quién es, acá se lo contamos.

Gustavo Julio Alfaro nació un 14 de agosto de 1962 en la ciudad de Rafaela de la provincia de Santa Fe, a unos 468 kilómetros al noroeste de la capital argentina Buenos Aires.

Debutó como jugador a los 26 años con Atlético de Rafaela en B de Argentina (segunda división), se desempeñó como volante, jugó 126 partidos y se retiró en 1992 a los 30.

Su carrera como técnico la inició con Rafaela tiempo después de colgar los tacos, lo dirigió por tres temporadas y luego pasó a Quilmes, ahí se devolvió a Atlético por otros dos años, hasta que en el 2000 tuvo su chance en la primera con Belgrano, donde duró poco tiempo.

Regresó a dirigir en la B (segunda división) con Olimpo de Bahía Blanca en el 2001, que lo ascendió a la máxima categoría, ahí ganó su primer título como estratega, ahí dirigió al delantero Diego País.

Más tarde volvió a Qulmes y gracias a ascenderlos a la primera se le abrió una puerta para asumir a uno de los cinco grandes del fútbol argentino en el 2005: San Lorenzo de Almagro. Al principio pintaba prometedor porque le trajeron fichajes de peso como José Saturnino Cardozo, pero al final se fue en humo, acumuló muchas derrotas de visita y desató la furia de los aficionados.

LEA MÁS: Exjugador de Herediano fue dirigido por Gustavo Alfaro y habló maravillas de él

En Arsenal de Sarandí sacó toda su magia, lo clasificó a la Copa Sudamericana y hasta fue campeón de esa competición en el 2007, gracias a ese momento memorable lo clasificó a la Libertadores.

Luego dirigió en Rosario Central y Al-Ahli de Arabia Saudita, pero pasó sin pena ni gloria, los malos resultados no lo ayudaron y regresó a Arsenal, alzó las copas del torneo de clausura, Supercopa y Copa Argentina.

Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán también formaron parte de su carrera, pero el equipo que lo marcó para siempre fue Boca Juniors en 2019, cuando lo contrató y pese a la gran cantidad de torneos que disputó, solo ganó la Supercopa Argentina.

Fichado por Ecuador

En el 2020 la Federación de Ecuador lo fichó para que los clasificara al Mundial Qatar 2022 en la eliminatoria más difícil del mundo, desde la jornada 2 agarró uno de los boletos mundialistas y nunca lo soltó, clasificó en la cuarta posición, sólo superados por Brasil, Argentina y Uruguay.

En el mundial quedaron fuera en la fase de grupos a manos de Países Bajos y Senegal. Ecuador le ganó a Ecuadro, empató contra los europeos y perdió agónicamente ante los africanos.

Pese que todo pintaba para que siguiera, surgieron problemas de pago por la federación y al final decidió irse en enero de este año, desde ese entonces no dirigía , hasta que se dejó encantar por Tiquicia.

Comentarista en televisión

También ha sido comentarista deportivo en la televisión, desde el 2006 trabaja para el canal Caracol de Colombia, ha comentado mundiales, Copa América, eliminatorias sudamericanas, partidos amistosos, Champions League y Europa League.

Solo se ausentó en la Copa América del 2021 y las Sudamericanas del 2022 por su trabajo con Ecuador.

Potencia a jóvenes

Para que se haga una idea de cómo es su estilo de juego, le encanta la línea de cuatro defensas, o sea, chao a la línea de cinco que estuvo muy marcada en Costa Rica por muchos años.

Aplica los sistemas 4-4-2, 4-2-3-1 ó 4-3-3, logra adaptarse con facilidad a las adversidades de los rivales, pule la condición física de sus pupilos para que estén en todas, sobre todo en las transiciones de defensa a ataque y viceversa.

Es equilibrado en su planteamiento, pero si debe subir las marchas para buscar un gol, lo hará en dos toques, igual cuando le toca defender, cierra espacios rápidamente.

Una de sus especialidades es pulir el talento de los jóvenes, principalmente en los aspectos físicos y tácticos para que vean los espacios para abrir juegos.

En sus primeras declaraciones como técnico de la Sele, Alfaro se mostró muy complacido, y asegura que “llegar a la Selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica.

“Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Catar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”.

El técnico argentino llegará al país en los próximos días para incorporarse de lleno a la Federación Costarricense de Fútbol.