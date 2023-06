Referente del periodismo deportivo latinoamericano anunció su salida de la televisión

(google image)

El reconocido periodista deportivo Luis Omar Tapia anunció, por medio de un emotivo mensaje, un cambio muy importante en su carrera.

El chileno, que se ha convertido en uno de los máximos referentes del periodismo deportivo de Latinoamérica, se despidió de Univision.

Tapia tenía 10 años de estar en esa cadena de televisión y ahora, a sus 60 años, se dedicará a proyectores personales.

“Después de una década de formar parte del increíble equipo de Univision Deportes, quiero expresar mi gratitud por las oportunidades y experiencias con las que he sido bendecido durante mi tiempo aquí. La empresa y mis compañeros no han hecho más que apoyarme a lo largo de mi trayectoria, y siempre estaré agradecido por las amistades y los recuerdos que he creado. Esta separación abre la puerta para continuar con mis proyectos”, indicó en sus redes sociales.

LEA MÁS: Periodista tiró dato que refleja la cruda realidad de los duelos de Costa Rica ante Panamá

La publicación del comunicador se llenó de mensajes de lamentación por parte de colegas y seguidores, que desean seguirlo viendo en sus pantallas durante las principales transmisiones deportivas.