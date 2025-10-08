Rubilio Castillo cuenta su experiencia con Manfred Ugalde en Saprissa

Rubilio Castillo estuvo en el Saprissa en el 2019. (Rafael Pacheco Granados)

Rubilio Castillo atacante hondureño, es una figura recordada por los aficionados del Saprissa al cual hubieran querido ver más, pero el técnico de ese entonces, Wálter Centeno prefirió jugársela por un chamaco al que le tenía fe, Manfred Ugalde.

En el Clausura 2019, el catracho llegó al Monstruo, pero pudo quedarse solo ese torneo ante la falta de minutos que le dio Paté, con solo 790, lo que hizo que se marchara pronto.

Castillo habló con Teletica Radio en Honduras y le dio su parecer sobre Manfred, a quien no le guarda ningún resentimiento y más bien elogió al máximo lo que ha hecho el tico.

“Para mí fue un placer compartir con Manfred, estar juntos en un camerino, sabía de la capacidad y condiciones que tenía y por eso acepté el rol en su momento en Saprissa, siempre hablábamos y le decía que tenía todo para poder llegar.

“Yo le decía que se sintiera a gusto y que era una competencia sana la que había y cuando le tocaba a él respondía y cuando me tocaba a mí trataba de hacerlo, yo me lo topé un poco más joven, pero fue evolucionando y ha adquirido esa experiencia. Él tiene capacidad para poder demostrar lo gran jugador que es”, comentó.

Rubilio Castillo asegura que desde que conoció a Manfred Ugalde en Saprissa sabía que tenía muchas condiciones. (Rafael Pacheco Granados)

Rubilio afirma que él sabía y tenía claro que Manfred era un jugador que podía darles muchas alegrías a los ticos como está sucediendo y asegura que aún puede dar mucho más.

“Creo que estar afuera también le ha ayudado mucho, así que son gratos recuerdos para mí haber compartido con él y esperamos que en este partido con Honduras, se pueda neutralizar lo que él pueda hacer, porque es un jugador determinante”, destacó.