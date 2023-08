San Carlos hace el negocio de su vida al vender a futbolista

Rachid Chirino, habilidoso volante de San Carlos, se convirtió en nuevo legionario, según anunció este lunes el club.

Chirino pasará a formar parte del Maccabi Netanya de Israel, equipo con el que firmó por tres años, con opción a uno más.

“La Asociación Deportiva San Carlos conservará un 25 por ciento del pase de Chirino, en caso de que se produzca una segunda venta, lo que lo convierte en la mejor transferencia realizada por nuestro equipo en toda la historia”, comunicó el equipo.

El joven Rachid Chirino de San Carlos, en el hotel K-lisma en San Pedro Sula, Honduras. Foto Luis Quirós

“Rachid, de 22 años de edad, es el primer jugador totalmente formado en nuestra cantera que logra dar el salto al futbol internacional. Chirino jugó para todas las categorías menores, hasta su debut en la primera división con 18 años el 30 de enero del 2019, siendo clave para la obtención del titulo de campeones del Clausura 2019″.

LEA MÁS: Rachid Chirino: “San Carlos no es mi techo”

Su primer gol en primera es muy recordado por los sancarleños, pues lo hizo en la jornada 22 de esa temporada, un tanto muy importante, pues fue con el que los Toros confirmarían su primer lugar en la fase regular.

12/09/2021 Carlos Ugalde, Ciudad Quesada. AD San Carlos recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 10 de la Copa Promérica, Torneo de Apertura 2021. Sergio Céspedes (38) tuvo mucho trabajo marcando al sancarleño Rachid Chirino (10). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Desde su debut, Rachid disputó 140 partidos incluyendo Liga Promerica, Liga Concacaf, Liga de Campeones y Torneo de Copa, anotando 20 goles.

Rachid vuela rumbo a Israel en compañía del gerente general Gustavo Pérez, quien fue fue clave en la negociación, según confirmó el equipo.

“Le deseamos muchos éxitos a Rachid en esta primera aventura fuera de nuestro país; sabemos que será un gran embajador del fútbol sancarleño y dejará muy en alto el nombre de nuestro país”, redactó el club.

Chirino le dijo a La Teja el 16 de setiembre del 2022 que entre sus aspiraciones estaba jugar en el extranjero, situación que logró al concretarse este fichaje.

“Me encantaría volver a ser campeón (lo fue con San Carlos en el Clausura del 2019) fue demasiado bonito y siendo sancarleño más, pero lo he dicho, San Carlos no es mi techo, quiero ir a un equipo grande y si no, fuera del país, conocer otras culturas, otro fútbol y me preparo para eso”, expresó.

Marco Jiménez, un sancarleño, dijo que para el cantón es un verdadero orgullo que un futbolista de la zona tenga la oportunidad de representar al país y a San Carlos fuera de nuestras fronteras.

“Es un buen logro para San Carlos, lo está vendiendo la institución y es un orgullo para la afición y la junta directiva. San Carlos tiene muchos jugadores buenos, de exportación, pero no llegan visores buenos. La mayoría de buenos jugadores de ligas menores de aquí los tienen la Liga, Saprissa y Heredia. Por ejemplo, el tercer portero de Saprissa es de Santa Clara y el club no le dio la oportunidad en primera”, dijo Jiménez.