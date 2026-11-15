Santiago Ocamica: el jovencito que juega en Argentina nos contó los detalles detrás del llamado de Bryan Ruiz

A sus 17 años, Santiago Ocamica está a punto de vivir una experiencia que durante mucho tiempo imaginó, pero que veía difícil de alcanzar: vestir la camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica.

Santiago nació en Tiquicia. Es hijo de la costarricense Diana González y del argentino Leonardo Ocamica, quien llegó a nuestro país para defender los colores de equipos como Santa Bárbara, el Municipal Liberia y Cartaginés.

La semana pasada, Bryan Ruiz confesó que estaban interesados en el trabajo de Santiago, quien juega como defensor y luego de un año de estar en conversaciones con Ronald González, director de Selecciones Nacionales, Ocamica se integrará a los trabajos de la Sele en Córdoba, previo al amistoso que los ticos tendrán contra Argentina, el martes 17 de noviembre.

Santiago Ocamica, jugador de 17 años habló del interés que Bryan Ruiz mostró en él, de cara al juego entre Argentina y Costa Rica. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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El joven lateral, quien juega en Barracas Central, recibió con mucha ilusión el llamado para integrarse a la Tricolor y aunque el acento argentino ya forma parte de su vida, asegura que Costa Rica sigue muy presente en su corazón, especialmente por su familia y sus raíces.

¿Quién es?

Ocamica llegó al Vélez Sarsfield cuando tenía nueve años, ahí estuvo entre cuatro y cinco años, luego pasó a Banfield un año y desde hace casi tres años está en Barracas Central.

El muchacho conversó con La Teja y contó que vive en Buenos Aires, junto a sus papás y hermanos Mayron y Nicolás.

“Nos vinimos para Argentina cuando tenía cinco años, tenemos casi 12 años de vivir acá y heredé la pasión por el fútbol de mi papá, para mí el fútbol es todo, me encanta”, dijo el joven jugador.

Santiago heredó el amor por el fútbol, gracias a su papá. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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Santi dijo que siempre tiene muy presente a Costa Rica, a través del legado que su madre intenta inculcar en él y sus hermanos. Confesó que no le pierde rastro al campeonato nacional, mantiene contacto permanente con sus parientes y es amante del gallo pinto.

“Desde hace un año, don Ronald González y su asistente Manfred Schumann han estado conversando con mi papá, se han mostrado interesados en mi persona y la semana pasada se concretó.

“Esto me toma por sorpresa, porque sé que habían conversado sobre mí, pero no esperé que Bryan Ruiz me hiciera este llamado, me siento muy contento y agradecido por la convocatoria, por sus palabras, por el interés que han despertado en mí”, añadió.

Ocamica tiene muchas expectativas sobre su integración a la Sele y no escondió su emoción porque podrá conocer a uno de sus ídolos ticos.

“Es una experiencia nueva, muy linda, me siento ansioso, espero demostrar lo mejor de mí. Estoy al tanto, me gusta ver partidos del torneo de Costa Rica, sin embargo, no conozco jugadores de Costa Rica, será una experiencia totalmente nueva.

“Mis ídolos son Bryan Ruiz, Keylor Navas y Joel Campbell y será un honor encontrarme con Bryan. No he podido conversar con él y estoy muy ilusionado”, añadió.

Santiago (segundo a la derecha) es el segundo de tres hermanos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Santiago viajó este sábado por la mañana a Córdoba, para sumarse a los trabajos de la Sele y desea poder jugar el martes contra la Albiceleste. El partido será a las 5 p. m. hora tica, en el estadio Mario Alberto Kempes.

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“Me imaginaba en algún momento ser convocado, pero lo veía complicado, ahora me siento muy contento. Ojalá pueda sumar minutos, demostrar lo que sé, lo que me gusta hacer y quiero demostrarle al técnico, que le guste lo que hago, divertirme”, añadió.

Sin palabras

Doña Diana González, madre del jugador, reveló la emoción que alberga a la familia, ante la convocatoria a la Selección Mayor.

“El llamado nos tomó por sorpresa. Santiago es muy joven, tiene 17 años y sé que habían hablado con mi marido, pero no creíamos que fueran a llamarlo en este momento.

“No lo esperábamos y la verdad es que sentimos una felicidad inmensa, estamos muy contentos”, dijo emocionada.

El lateral (derecha) tuvo un paso por el Vélez Sarsfield. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

La orgullosa mamá ya tiene todo planificado para poder compartir con su hijo en el estadio, en este importante momento.

“Mi esposo, mi hijo mejor Nicolás y yo nos iremos a Córdoba el próximo lunes. El viaje lo haremos en carro, son 10 horas de distancia y esperamos poder ver a Santiago el martes temprano y durante el partido”, dijo.

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González recordó que conoció a su esposo Leonardo cuando llegó a Costa Rica para jugar con Santa Bárbara. En enero del 2027 cumplirán 12 años de vivir en suelo sudamericano.

“No hemos podido regresar a Costa Rica por temas de trabajo, el fútbol, se nos ha complicado mucho y la verdad se extraña demasiado.

“Mi familia está como loca, feliz, porque no se imaginaban que esto pudiera pasar, están muy contentos, la familia me manda lo que ha salido en noticias, están muy felices”, recalcó.

Santiago (tomando la mano de su mamá) y su familia viven en Argentina desde que él tiene cinco años. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Don Leonardo Ocamica también se mostró agradecido por la gran oportunidad que podría vivir su muchacho.

“La verdad es que le doy diez puntos a la Federación por la oportunidad que le están dando a mi hijo, estamos muy entusiasmados con este llamado y a disfrutarlo”, dijo el exjugador brumoso.