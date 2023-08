¿Se podría quedar Keylor Navas sin técnico? Ojo al rumor que anda corriendo en España

Luis Enrique ni siquiera ha debutado en el París Saint Germain y ya se habla que podría irse. (GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

El técnico español Luis Enrique aún no debuta oficialmente con el París Saint Germain y ya anda corriendo el rumor que podría dejar su puesto como entrenador del campeón galo.

Según la información del Diario Marca de España, el entrenador está molesto por la manera cómo se está manejando el caso de Kylian Mbappé y eso podrían detonar en su renuncia.

“Cuando Luis Enrique ha visto hoy una noticia de Le Parisien en la que pone en cuestión la continuidad de Luis Campos, que es quien le ha fichado para el PSG y con quien está construyendo mano a mano un equipo de jugadores y no un álbum de cromos. El técnico asturiano ha puesto cara de emoji ojiplático (asombro) y ha pasado a modo incomodo”, destaca el medio.

El club adonde milita el costarricense Keylor Navas está hecho un enredo por el caso de su máxima figura de la que no hay certeza si se quedará y lo que implicaría eso a lo interno.

“El caso es que a Luis Enrique le están haciendo llegar indirectas con la idea de que si Mbappé no acepta ser vendido este verano, quizá no pueda contar con él deportivamente en la 23/24 por decisión del club, que tendrán que maquillar, pero que la realidad sería hacerse un suicidio deportivo”

“Si a todo ese cóctel le añadimos que su mano derecha y asistente Rafel Pol está considerando la posibilidad de no continuar en el PSG por un problema personal, el resultado final es que la crisis de Mbappé o si fuese verdad la posible salida de Luis Campos, Luis Enrique podría ser el siguiente en salir del club parisino”

“Es decir, el horizonte que vería Luis Enrique a escasos días de empezar la League 1 sería: que no está su valedor Luis Campos, que tiene pero no tiene a Mbappé, que no pueden fichar porque no se ha producido el ahorro de Mbappé e ingreso por su salida y que se le va su mano derecha Rafel Pol”, explica el medio en un novelón que aún sigue escribiendo más capítulos.