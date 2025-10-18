Según la inteligencia artificial, Herediano tiene pocas opciones de clasificar a semifinales

Jafet Soto y el Herediano están en un gran peligro de no entrar en semifinales. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano está en peligro serio de quedarse fuera de la semifinales por primera vez desde que se implementaron los torneos cortos en el 2007, los números son elocuentes.

El bicampeón está con el agua hasta el cuello, tiene 13 puntos tras doce jornadas, lo que lo ubica en el sétimo lugar a seis unidades del cuarto puesto en el que está ubicado el Cartaginés, sin embargo, los brumosos tienen un partido menos en el calendario.

Por donde se vea el panorama florense es complicado, a la primera fase le faltan solo seis jornadas, dado que al ser un torneo de 10 equipos solo son 18 fechas, lo que quiere decir que ya pasaron dos tercios del mismo.

De feria, cuatro de esos seis partidos son ante equipos que cinco de ellos están peleando la clasificación. Liberia de visita, Cartaginés en casa, Sporting en casa, Saprissa de visita, San Carlos en casa y Pérez Zeledón de visita.

La versión corta del cuento es que, ganando todo lo que le resta según un análisis y una proyección que hicimos con ayuda de ChatGPT, los florenses harían 31 puntos, con lo que es casi seguro que clasificarían, pero también es la opción más difícil.

Lo complejo es que, según revisamos, tiene tres visitas durísimas de equipos peleando arriba, empezando por la salida de este domingo a la pampa.

La preocupación del herediano por quedarse afuera de semifinales es grande. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Veamos qué dice la Inteligencia Artificial cuando le consultamos sobre las posibilidades reales del Team de meterse a la otra ronda y cuántos puntos necesitaría.

Según la proyección de Chat GPT los equipos clasificados a semifinales serán Saprissa, Alajuelense, Cartaginés y el Municipal Liberia.

A los florenses previo al arranque de la jornada 13 tan solo le da un 10% de probabilidades de clasificar y afirma que “ya necesita una remontada tipo milagro”.

¿Cuántos puntos “necesitaría” para tener opciones reales?

No existe un único número mágico porque depende de cuánto sumen los rivales, pero con la tabla actual y las proyecciones razonables del resto, podemos fijar rangos prácticos.

1) Puesto “casi seguro” (improbable desde ahora).

De 30–31 pts “Con 31 puntos, Herediano tendría muchas posibilidades reales de entrar; pero no sería una garantía absoluta (depende de caídas de los demás).

2) Puesto “muy buenas posibilidades” (pero no seguro): 28–29 pts

Con 28–29 puntos, Herediano se pondría en una situación muy favorable y dependería menos de otros resultados; históricamente, ese rango suele bastar o dejar muy vivas las opciones.

El Carlos Alvarado podría quedarse vacío para las semifinales sin la participación del Herediano. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

3) Puesto “posible pero arriesgado”: 25–27 pts

Con 25–27 puntos, Herediano estaría en zona de pelea, pero dependería mucho de que varios rivales pierdan puntos.

4) Menos de 25 pts: muy difícil

Con 24 puntos o menos es prácticamente imposible que alcance el top-4 salvo un cierre extremadamente calamitoso de muchos rivales.

“En resumen: Herediano aún respira, pero necesita casi un cierre perfecto — 5 o 6 victorias — y esperar tropiezos de Liberia o Cartaginés. Un margen muy estrecho, aunque no imposible”, fue el análisis hecho por la herramienta.

Desconfianza en lograr las cifras

Decir en el papel que ganando los seis partidos está adentro se dice muy fácil, pero para el periodista y aficionado florense Fabián Zumbado lo que ha mostrado el equipo no da para creer que se puede hacer así como así.

“Si el torneo fuera de 22 fechas yo le diría que se va a meter porque siempre pasa, pero ahorita con 18 juegos está muy difícil, ahorita se dice que un equipo clasifica con 30 puntos, pero para hacer eso tiene que ganarlo todo, pero Heredia tiene que ir a Tibás y a este Herediano, a esta versión yo no le creo que vaya a ir a ganar a Tibás.

“Este Herediano tiene un -5 de promedio, es decir tiene más goles en contra que a favor, no demuestra estructura defensiva, ni algo importante en ofensiva, no demuestra actitud ni carácter, entonces a este equipo no tengo cómo creerle que lo va a ganar todo porque si no lo hace, es muy difícil que pueda clasificar”, opinó.

Para Zumbado nunca había sentido más riesgo y temor de quedar fuera de semifinales.

Herediano tiene muy complicado clasificar. John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Por más herediano que sea también tengo que ver la realidad, evidentemente deseo que el equipo clasifique y luego salir con los dichos de siempre, pero en este equipo no le siento esas posibilidades o cosas que sí mostró en otros años y que hasta el mismo Jafet Soto lo dijo, es un equipo sin alma”, añadió.

Las cartas están sobre la mesa, el Team tiene todo claro y los números no mienten.