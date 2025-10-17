Jafet Soto explotó tras tantas derrotas del Herediano y le hizo esta advertencia a sus jugadores

Jafet Soto reclamó la actitud de los jugadores del Herediano en el campo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, explotó tras la derrota ante Alajuelense y lanzó una dura advertencia a sus jugadores, cansado de los malos resultados y la falta de entrega.

Los florenses apenas han ganado tres de doce partidos en el Apertura 2025, ubicándose en la sétima posición con 13 puntos, a falta de seis juegos para concluir la fase regular en el que han perdido cinco partidos.

“Hemos dejado de competir”

Luego del tropiezo ante los manudos, Soto no se guardó nada y cuestionó la actitud y profesionalismo de su plantel.

“Cuando un equipo no tiene alma se ve reflejado en la cancha, usted puede hacer el parado que quiera, jugar con cinco, cuatro, tres defensas, con la formación que quiera, pero sino hay un convencimiento real de competir, es difícil. Creo que hemos dejado de competir, de sentir para qué estoy en el equipo”.

“Acá somos responsables todos, el máximo responsable soy yo obviamente. Veremos qué planteamos de acá en adelante. En este caso estamos todos en el mismo nivel, y que no es el mejor. Tomaremos medidas para presentar el mejor equipo el domingo en Liberia”.

Mensaje directo a su plantel

Jafet Soto exige actitud, hambre y alma a los jugadores del Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Soto dio una frase que retumbó muy fuerte y lanzó una advertencia que retumbó fuerte en el camerino florense.

“Yo no pido nada, voy a tomar decisiones, y si tengo que jugar con chamacos, jugaré con chamacos. El que quiera llegar mañana a entrenar que venga a entrenar, y el que quiera montarse al bus para ir el sábado a Liberia, que se monte y se va a Liberia”.

“En este momento no hay ningún jugador que tenga derecho a exigir nada. Ninguno puede hacerlo, todos están en el mismo nivel. Veremos quién está en un nivel un poquito superior para ir con hambre, compromiso, responsabilidad, pero sobre todo con orgullo. No hay otra forma de sacar esto”, añadió.

Cuestiona la falta de entrega

El estratega también reprochó la falta de esfuerzo de algunos futbolistas, quienes —según él— no corren como se debe ni muestran espíritu competitivo.

“Si uno tiene la intención de llegar a correr a la cancha, con solo eso vas a explotar un montón de virtudes que puedes tener como jugador profesional, pero sino tenemos esas ganas de correr, de ir a dar el máximo, solo partiendo del hecho de correr, esas virtudes no se explotan”.

“Solo participo cuando me llega la pelota, cuando tengo la pelota cerca, cuando me toman en cuenta en el juego, pero no sin pelota, etcétera y hoy pasó, Es algo que trabajamos el tiempo que el torneo estuvo parado”, comentó.

