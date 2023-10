Tatuaje de aficionada resume lo que necesita Saprissa para levantarse y vencer al Herediano

Jimena (izq.) disfruta a lo grande ir al estadio al lado de su familia. Foto: Cortesía.

Lo que empezó como una promesa en la final del Clausura 2023 en las redes sociales, pasó a ser una realidad para Jimena Blandino, para quien su pasión por el Deportivo Saprissa hizo que se tatuara una frase de uno de sus ídolos de infancia y por cosas del fútbol toma más importancia, ya que resume lo que necesita el club para vencer al Herediano por el torneo de copa este viernes.

Ella tiene 20 años, es vecina de Tres Ríos y nos contó cómo fue que inició con esta aventura que nunca olvidará.

“En el torneo pasado, cuando Liga Deportiva Alajuelense nos ganó 3-0 en la final de ida, puse en Twitter que si remontábamos y quedábamos campeones, me hacía un tatuaje y mucha gente le gustó la idea. Me decían que me hiciera el escudo, pero en ese entonces no pasó, empecé a pensar qué me gustaría algo del Saprissa, pero no a un nivel como el escudo.

“A principio de año hice el tour al estadio, en el camerino del Saprissa vi una frase y me pareció una buena idea hacerle una conmemoración no sólo al equipo, también a Gabriel Badilla, que pueda recordarlo en el día a día”, comentó.

Por eso Jime se tatuó en el brazo izquierdo la frase “Mañana no existe”, un extracto de la oración: “Compas, el día de ganar es hoy, mañana no existe. ¡Hagan lo que deban y sea lo que Dios quiera! Vamos cabros, con todo maes. ¡Metámosle!”, dicha por el exdefensor saprissista.

La frase para la morada tiene un significado especial, porque el Gladiador fue uno de sus jugadores favoritos desde hace muchos años.

“Cuando Gabriel Badilla jugaba en el Deportivo Saprissa todavía era muy pequeña y siempre lo vi como un ídolo, fue un increíble jugador, pero también una gran persona, como un hombre de familia, repsonsable y amable con todas las personas” detalló.

Ahora que el equipo no pasa por un buen momento, ella sintió una sensación que pocas veces han vivido los morados, pero espera que se revierta el próximo viernes ante el Team.

“Estos partidos han dolido, ha sido duro, pero un morado de verdad a raíz de eso no va a cambiar de actitud hacia el equipo, fue un bajón que no estábamos acostumbrados.

“Lo que le diría a los jugadores es que al estar en condiciones difíciles, por muchos lesionados, pero que hagan esto por la afición, jueguen con bastante ganas, ojalá jueguen con el corazón y no sólo porque sí, para así volver a sentir esa alegría que teníamos antes del partido ante el Real Estelí”, detalló.

Este fue el tatuaje que se hizo en honor al Deportivo Saprissa. Foto: Cortesía

Tatuadora la convenció

Jime sacó una cita con su tatuadora, Maureen Murillo, para hacerse otros tatuajes y fue ella la que la convenció para que se hiciera el del Monstruo, para que saldar aquella promesa de una vez por todas.

“Lo había pensado desde antes, pero nunca imaginé que me lo iba a hacer ya, cuando fui con la tatuadora solo tenía pensado hacerme dos y luego ella me dijo: ‘hágase más’ y le dije ‘ok’; ahí inmediatamente decidimos el diseño, su tipo de letra y me lo tatué”, relató en la entrevista.

Cuando lo reveló a su circulo cercano de amigos, familia y seguidores en X (antes Twitter), la mayoría no cabían del asombro.

“La gente en Twitter fue muy linda, porque todo el mundo estaba muy conmovido y más que era sobre Badilla, la gente le tiene mucho cariño a él y lo recuerdan que impactó muchísimo al saprissismo.

“A mi papá obviamente le encantó, porque es supermorado. A mis amigas les dio mucha risa que fuera un tatuaje de Saprissa, porque no son tan futboleras como yo, pero les gustó muchísimo, que no es como nada necesariamente como de Saprissa si uno no lo sabe, sino que yo se los tengo que explicar para que lo sepan”, agregó.

Actualmente tiene ocho tatuajes, todos son pequeños pero con un gran significado, de ahí surgió la pregunta clave: ¿se hará otra otro diseño por el club? y su respuesta fue clara.

“Sí, puede ser. Yo pienso mucho todos mis tatuajes y tendría como que ver bien cuál sería el diseño, Saprissa siempre estará en mi vida, siempre los voy a apoyar, viviré enamorada del club y en el futuro podría hacerme un tatuaje de ellos”, agregó la aficionada.

La frase colgada en el camerino morado que fue su inspiración para hacerse el tatuaje. Foto: Cortesía

Pasión incomparable

La relación con el cuadro morado tiene más de 14 años gracias a su familia, algo que con el paso del tiempo se fortalece y ahora con el tatuaje, quedará inmortalizado para toda la vida.

“Desde muy pequeña mi papá me lleva al estadio junto con mi hermana, como desde los cuatro años, el año pasado mi familia y unos amigos pudimos comprar una silla, entonces vamos a todos los partidos, para nosotros es increíble porque compartimos en familia, la emoción de ganar finales, también ayudamos en Cultura Saprissa”, contó.

Para algunos, ir al estadio es un simple entretenimiento, pero en el caso de Jimena, es el escenario perfecto que combina sus dos amores: el club y la familia.