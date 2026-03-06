Alajuelense toma importante medida para asegurarse que nadie se le salga del canasto en una semana clave

Los jugadores de Alajuelense estarán juntos del viernes al miércoles en una concentración cerrada. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense tendrá, en cuatro días, dos juegos claves que podrían marcar su futuro, tanto en el Clausura 2026 como en la Copa de Campeones de Concacaf, por lo que toma cualquier previsión para evitar contratiempos.

El León sale este viernes para Ciudad Quesada, donde jugará el sábado ante San Carlos y el martes se medirá ante Los Ángeles FC como visitante en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf, por lo que el plantel estará junto en una concentración cerrada hasta el miércoles 11 de marzo.

Así será la concentración manuda

Víctor Reyes, secretario técnico rojinegro, explicó en qué consistirá la encerrona que tendrán los manudos desde este viernes.

“Como el calendario de juegos está de esa manera, se tomó la precaución y prevención necesarias. El viernes salimos hacia San Carlos, dormimos allá, jugamos sábado, nos venimos por la noche hacia el CAR, donde nos quedamos todos.

“Tenemos una concentración cerrada, la idea es recuperar, entrenar en la mañana del domingo, para a eso de las 11:30 a.m. estar en el aeropuerto porque a las 2:30 p.m sale el avión rumbo a Los Ángeles”, explicó Reyes a FUTV.

Con esta medida, a pesar de que el juego en San Carlos termina a las 9 p.m y llegarían a Alajuela a eso de las 11:00 p.m, se evitan cualquier tentación que tenga alguien de salir pese a que el día siguiente viajan.

Alajuelense jugará el martes ante Los Ángeles FC, cancha en la que triunfó en el 2023.

LEA MÁS: Alajuelense anuncia los precios para el partido ante Los Ángeles FC

Mingo, como se le conoce a Reyes, detalló que se realizará el reconocimiento de cancha del BMO Stadium a las 7 p.m., hora local, para ver la gramilla en la que se jugará y el regreso será hasta el miércoles por la noche a Costa Rica.

Las concentraciones previo a momentos importantes suelen realizarse en Alajuelense, aunque no necesariamente sean siempre, ni siquiera antes de viajes internacionales.

El antecedente más recordado

Uno de los antecedentes más recordados se dio en setiembre del 2025, cuando cuatro jugadores manudos se perdieron un viaje a Honduras para enfrentar al Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana.

LEA MÁS: Tras meses de silencio, Creichel Pérez habla del episodio más polémico en Alajuelense

En aquella ocasión, los futbolistas Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylar Aguilar y Deylan Paz no llegaron a tomar el avión, dado que la noche y la madrugada anterior se fueron de fiesta y tuvieron un altercado que se hizo muy mediático, por eso fueron sancionados a lo interno.

¿Manudos andan de fiesta?

Algunos periodistas y programas han dicho un rumor, sin aportar pruebas, de que han visto a jugadores rojinegros en bares o restaurantes antes de juegos importantes.

Sea o no por estos motivos, los erizos estarán juntos desde este viernes hasta el miércoles, nadie sale, nadie se mueve, pensando solamente en fútbol y los retos venideros.

LEA MÁS: Óscar Ramírez sobre el incidente de cuatro jugadores: “Yo no puedo entender que venga un muchacho con problemas de alcohol”