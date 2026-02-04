Bad Bunny vuelve locas las apuestas del Super Bowl con predicciones que rayan en lo insólito

La intersección por excelencia entre deporte y espectáculo, el Super Bowl de la NFL, atrae la fiebre de las apuestas como ningún otro evento y este año proyecta incluso nuevos récords al calor de la actuación de Bad Bunny.

La popularidad del puertorriqueño, sumado a la tensión política por la ofensiva antimigración en Estados Unidos, ha disparado las expectativas alrededor del icónico show del domingo.

La expectativa por la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl es muy grande. (Jose Cordero/José Cordero)

Según estimó la American Gaming Association (AGA), las apuestas legales alrededor de la final de la liga de football americano (NFL) crecerán este año más de un 20% hasta los 1.760 millones de dólares.

Los Seattle Seahawks superan a los New England Patriots como favoritos al título en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, pero los apostantes buscarán fortuna también en detalles fuera del emparrillado.

Apuestas que van más allá del partido

El concierto de Bad Bunny, tan rodeado de hermetismo, despierta todo tipo de conjeturas.

Entre las más populares está adivinar la canción que abrirá el recital del reguetonero (“Tití Me Preguntó” lidera las predicciones en una popular casa de apuestas) y la que cerrará (“DtMF”).

También se admiten pronósticos sobre si interpretará algún tema inédito y la duración exacta del show.

Como cada año el misterio también gira alrededor de los invitados al escenario, que suelen ser otros artistas, como fue el propio Bad Bunny en el recital de 2020 de Shakira y Jennifer López, pero también otro tipo de celebridades como la extenista Serena Williams, que subió a bailar el año pasado junto a Kendrick Lamar.

Posibles invitados que disparan las apuestas

En esta ocasión, entre los nombres que más se barajan están el del colombiano J Balvin, los puertorriqueños Jowell & Randy y las estadounidenses Cardi B y Missy Elliott, en caso de que el Conejo Malo abra la puerta a una contribución en inglés.

El morbo deportivo también mueve millones

Los Patriots jugarán su primer Super Bowl desde la salida de la leyenda Tom Brady y su rival serán los Seahawks. (nfl.com/NFL photos)

La creatividad de las apuestas apunta también a la competencia propiamente deportiva, en la que los New England Patriots pugnarán por recuperar la gloria perdida tras el fin de la dinastía de Tom Brady.

Por ahora, los pronósticos del otro gran servicio de apuestas se decantan en un 60% por un triunfo de los Seattle Seahawks, con el que se cobrarían revancha de su dolorosa derrota ante New England en el Super Bowl de 2015.

Con ese escenario en mente, el quarterback de Seattle, Sam Darnold, surge con más opciones de ser elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la final por delante de su homólogo de New England, el joven Drake Maye.

El resultado final es otro presagio habitual, incluida la posibilidad de que se produzca un “scorigami”, es decir, una puntuación que nunca ocurrió en las 59 ediciones anteriores del Supertazón.

Terrazas Lindora tiene preparado todo un evento para ver el Super Bowl en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

En Costa Rica también se vive el Super Bowl

En Costa Rica, el evento también genera gran atención entre muchas personas y se vive al máximo, por lo que centros comerciales como Terrazas Lindora y Plaza Tempo ya tienen preparado grandes eventos a partir de las 2 p.m. para disfrutar del partido.

Allí muchos fiebres se reunirán a tirarse el esperado partido rodeado de comida y un ambiente que acerca a los fans al megaevento.