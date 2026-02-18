Cartaginés vs Vancouver Withecaps: el inusual horario y canal en el que jugarán este miércoles

El Club Sport Cartaginés tendrá su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf 2026 este miércoles cuando se enfrente al Vancouver Whitecaps de Canadá en el estadio Fello Meza en un horario bastante inusual para el fútbol de Costa Rica.

Cartaginés recibirá este miércoles al Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Cartaginés)

Los brumosos jugarán a partir de las 9 p.m, uno de los tres horarios que dispone la organización para los juegos del certamen, los cuales van desde las 5 p.m o 7 p.m.

La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN, cadena que tiene los derechos de transmisión de todo el torneo de manera exclusivo.

La única alternativa será mediante la aplicación Disney+, empresa que es dueña de la cadena gringa de deportes.

Por radio puede seguir el juego en Costa Rica por Columbia, Radio Monumental y Teletica Radio.

Partido se verá alrededor del mundo

Afuera de Tiquicia, puede seguir el juego depende del lugar en el que se encuentre.

En toda Centroamérica pasa por ESPN, en México pasa por Fox One y Tubi, en Estados Unidos, por Vix con transmisión en español y por Tubi en inglés y en Canadá por One Soccer, únicamente en inglés.

En Sudamérica se verá únicamente por Disney Plus y en resto del mundo por el canal de YouTube de Concacaf.

