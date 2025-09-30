Comisión de Arbitraje dio su veredicto sobre el gol anulado a Alajuelense ante Puntarenas FC

A Alejandro Bran le anularon un gol el viernes ante Puntarenas FC por un fuera de juego de Ronald Matarita. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Comisión de Arbitraje liberó este martes los audios y videos del VAR de la jornada 11, en la que reveló lo sucedido en el gol que le anularon a Alejandro Bran, jugador de Alajuelense ante Puntarenas FC, en el minuto final del partido.

Según la explicación de la Comisión, el tanto fue invalidado, correctamente, por un fuera de juego de Ronald Matarrita a la hora de ejecutar el centro que dio raíz a la jugada que terminó en el golazo de Bran a los 96 minutos.

“Se encontró evidencia objetiva y suficiente por medio del software de líneas de fuera de juego en el inicio de la acción. El jugador # 22 de Alajuelense (Matarrita) se encuentra en posición de fuera de juego. De acuerdo con el protocolo VAR, los árbitros de cabina, informan que de forma factual se debe cancelar el gol otorgado y reanudar el juego con un tiro libre indirecto a favor de Puntarenas”, explicaron sobre la acción.

Bryan Cruz anuló un gol a Alajuelense por un fuera de juego ante Puntarenas FC. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Tras tirar las líneas para medir la posición de cada jugador, se determinó que Ronald estaba metido, pero la jugada no era sencilla ni de esas que se verificaban mediante el ojo, por lo que hubo que recurrir a la tecnología.

“En el APP de la anotación hay una posición de fuera de juego en el pase, para que sepas es una situación factual, debes anular el gol y reanudar el partido con un tiro libre indirecto”, le indicaron al árbitro Bryan Cruz desde el VAR.

La otra jugada publicada fue el penal que se le anuló al Saprissa ante Cartaginés, al verificar que, en efecto, Warren Madrigal se tiró en el área sin que nadie lo haya tocado.