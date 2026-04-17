Duelo de Liberia y Cartaginés roba atención al clásico como juego de la fecha por dos detalles vitales

Liberia y Cartaginés se juegan mucho este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Liberia y Cartaginés disputarán este viernes a las 8 p.m en el estadio Edgardo Baltodano el partido que podría robarse el show de la fecha 16 por todo lo que se juega en él.

Liberia vs Cartaginés: el partido que puede sacudir la tabla del Clausura 2026

Pese a que el domingo se disputará el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa, en la pampa se disputan muchas cosas en la tabla, tanto del Clausura como de la acumulada.

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Un duelo que impacta del segundo al quinto lugar

Vamos primero con lo que repercute en el vigente torneo, al ser un duelo que afecta por completo desde el segundo al quinto lugar de tabla.

Cartaginés tiene 26 puntos, con un triunfo le quitaría el segundo lugar al Saprissa, que tiene 27 y obligaría a los morados a ganar en el Morera Soto para volver al subliderato y con un empate mantendría al menos el tercer lugar.

Si se da una victoria brumosa en Liberia y una manuda en el clásico, los rojinegros llegarían al cuarto lugar con 25 puntos, sin embargo un empate no le sirve, porque no alcanzarían los 24 que tienen los aurinegros.

En el otro lado, un triunfo liberiano provocaría que iguale a los tibaseños con 27 unidades y quedaría tercero solamente por gol diferencia dependiendo del resultado.

Con ese mismo panorama, si la Liga ganara se mantendría en el quinto puesto con 25 puntos, pero ahora apenas a uno de los de la Vieja Metropóli, dejando apenas dos puntos de diferencia entre el segundo y el quinto lugar.

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La tabla acumulada también entra en juego rumbo a la Copa Centroamericana

Ahora vamos con el otro detalle que no es nada menor y que repercute en la tabla acumulada de la temporada 2025/2026, en la que los brumosos ocupan el cuarto puesto con 54 unidades tres arriba de los pamperos, que son quintos con 51.

La importancia de esto radica en que la cuarta plaza general tendrá el último boleto a la edición del 2026 de la Copa Centroamericana, por lo que con nueve puntos en juego, si los brumosos ganan, prácticamente amarran esta opción. Si Liberia gana, iguala su rival directo y se mete de lleno para llevarse esa plaza.

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A la Centroamericana ya está clasificado Alajuelense como campeón del Apertura 2025, el ganador del Clausura 2026 tendrá otro boleto, en caso de que el campeón sea el mismo, va además el segundo lugar de la acumulada que en este momento es Saprissa con 61 y el tercero que es Heredia con 57.