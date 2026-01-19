Fedefútbol contradice a Horacio Esquivel y probó así presencia de visores en los Juegos Nacionales

La Federación Costarricense de Fútbol contradijo este lunes lo expresado por el entrenador Horacio Esquivel y aseguró que sí tenían visores en los Juegos Deportivos Nacionales que se realizan en Limón.

El señalamiento de Horacio Esquivel

El sábado, el técnico aseguró en sus redes sociales que lamentaba que la Fedefútbol no tuviera visores en las justas por la gran cantidad de talentos que se ven.

Pococí se coronó campeón en el fútbol masculino en los Juegos Nacionales 2026 al derrotar a San José. (Cortesía ICODER/Cortesía ICODER)

“Lo que más me llama la atención es que no miré a ningún visor de la Federación Costarricense de Futbol. Sí cambié criterios con Roy Myers y por ahí estaba también don Quique Vásquez; ya de todos es muy bien sabido su labor.

“Con mucho respeto, señores de la Federación Costarricense: sí hay material, y mucho, para las selecciones menores, pero hay que salir de la zona de confort y buscarlos, porque muchos de estos jóvenes no tienen dinero para llegar hasta el Proyecto Gol a ofrecerse para que los miren”, dijo.

La consulta de La Teja a la Fedefútbol

Ante esas declaraciones, en La Teja le consultamos a la Fedefútbol si tenían o no visores en el certamen, tanto en las categorías masculinas como en las femeninas.

Mediante un correo electrónico, la oficina de prensa de la entidad nos respondió que sí tenían gente en los Juegos con funciones específicas.

La respuesta oficial de la Federación

“Efectivamente, varios visores de la Unidad de Desarrollo de la FCRF estuvieron presentes en las Justas Nacionales, tanto en Limón con el fútbol masculino, como en Guápiles con el fútbol femenino durante la semana.

“Visitaron las diferentes jornadas miembros de los cuerpos técnicos del programa de FIFA Talent Costa Rica”, indicaron.

Los visores que estuvieron presentes

La entrenadora de Costa Rica, Lindsay Camila, estuvo como visora en los Juegos Nacionales en Limón. (Fedefútbol/Fedefútbol)

La Fedefútbol además nos compartió los nombres de los visores que tuvieron en la zona ante la consulta que le realizamos.

Indira González (miembro del CT de FIFA Talent )

(miembro del CT de ) Natalia García (miembro del CT de FIFA Talent )

(miembro del CT de ) Walter Solano (visor del programa de Esquema de Desarrollo de Talento (TDS)

Presencia en selecciones femeninas y fútbol sala

De selecciones femeninas, Lindsay Camila y Patricia Aguilar, entrenadora de la selección mayor y su asistente, estuvieron el jueves y el sábado en las finales, indicaron.

Finalmente, agregaron que, en el caso del Fútbol sala, disciplina que se inicia este lunes en los Juegos, contará con la presencia de miembros del cuerpo técnico de la selección.