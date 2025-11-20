Torneo Nacional

Fedefútbol tomará este jueves una decisión que impactará de lleno el futuro del fútbol en Costa Rica

Fedefútbol toma medidas de cara al futuro luego del fracaso y la eliminación rumbo a Norteamérica 2026

Por Sergio Alvarado

La Federación Costarricense de Fútbol podría dar noticias importantes este jueves tras una reunión en la que tomarían acuerdos o decisiones que impactarán su futuro inmediato, entre ellas la salida de Miguel Herrera como entrenador.

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol se reunirá a las 5 p.m en la sede de la Federación en San Rafael de Alajuela en la que uno de los principales temas es el acuerdo del finiquito del Piojo, quien no seguirá como técnico de la Tricolor.

Costa Rica vs. Honduras
La salida de Miguel Herrera de la Selección de Costa Rica quedará finiquitada este jueves, (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los once miembros del Comité además evaluarían el trabajo y rendimiento de otras figuras, como la del director deportivo de la Fedefútbol, el mexicano Ignacio Hierro, otro de los que ha sido muy señalado y criticado en sus funciones.

Al Comité llegarán diversos medios de comunicación a la espera de noticias, sin embargo, la Fedefútbol anunció este jueves, que este viernes a las 8:30 a.m, Osael Maroto, presidente de la institución dará una conferencia de prensa para hablar del fracaso sucedido.

28/02/2025, San José, Estudio Grupo Nación, entrevista con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
Osael Maroto no ha aparecido desde que Costa Rica quedó fuera de Norteamérica 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

Maroto no ha dado ningún criterio aún luego que Costa Rica quedó fuera del mundial de Norteamérica 2026 tras empatar con Honduras 0-0 en San José el martes.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

