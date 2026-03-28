Herediano estrenó algo con lo que podrá rajar que es el más grande de todos

El bombo florense debutó este sábado en el partido ante Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Herediano celebró algo más que una victoria el sábado pasado ante Alajuelense, ya que los asistentes al estadio Carlos Alvarado fueron testigos del poder de un objeto que se escuchó a lo largo y ancho de todo el inmueble y con el que sus dueños pueden rajar sin ningún problema.

El bombo más grande de Costa Rica debutó en el Rosabalito

En la casa florense se estrenó el bombo más grande de Costa Rica y uno de los de mayor tamaño en Centroamérica, el cual fue construido por la Garra Herediana, la barra organizada del Team

El masivo instrumento es de más de dos metros de alto por poco más de uno de ancho y se posó en la gradería norte del “Rosabalito”, como apodan al estadio barbareño.

Cualquier que fue al estadio puede dar fe que no solo se escuchaba, sino que se veía prácticamente desde cualquier punto.

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El bombo metió mucho sabor durante el encuentro. (Jose Cordero/José Cordero)

Un proyecto que superó todas las expectativas

Allan Orias, conocido como Pili, uno de los dirigentes de la barra rojimarilla, habló con La Teja sobre un proyecto que les generó ilusión y orgullo.

“El proyecto lo comenzamos hace dos meses y medio entre varios, lo hicimos en Costa Rica por completo. Noel Durán fue el encargado de montarlo. Fue un proyecto muy bonito porque rompió todas las expectativas que habían respecto a algo de este tamaño”, dijo.

“A nivel de Centroamérica es el quinto más grande, los primeros tres están en Honduras, el de Motagua, el de Olimpia y el de Real España, luego el de Alianza de El Salvador y después está el nuestro que es el más grande de Costa Rica”, detalló con orgullo.

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Un instrumento gigante para partidos especiales

Instalar el bombo en la gradería es todo un arduo trabajo. (Cortesía Allan Orias/Cortesía Allan Orias)

Por las dimensiones del instrumento, es complicado llevarlo a todos los partidos, por lo que lo sacarán para partidos clase A, es decir ante Saprissa, Alajuelense y Cartaginés, además de semifinales o finales.

El sábado llegaron desde las 2 p.m. para instalar el bombo, ya que requiere un trabajo grande: al menos cuatro personas para moverlo y transportarlo en camión.

Trabajo colectivo de toda la afición herediana

El bombo fue creado por Noel Durán y contaron con el apoyo de la empresa Pura Vida, además de aficionados de distintas zonas del país.

“Esto es un trabajo en conjunto de toda la barra y afición de diversos lados del país, de heredianos de Desamparados en San José con Pablo Montero, Byron Esquivel y sus amigos; Vicky Barquero y heredianos de occidente, además de Puntarenas y Guanacaste”, detalló.

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El bombo fue creado por Noel Durán. (Cortesía Allan Orias/Cortesía Allan Orias)

El objetivo: más ambiente y unión en el estadio

Pili, además, agradeció al Team por el respaldo y la ayuda para poder tenerlo en el estadio, destacando que es un elemento que mete ambiente y color.

“Cuando la gente se enteró del proyecto del bombo se motivó mucho, incluso compraron entradas porque querían verlo y escucharlo, es algo muy motivante porque es algo que además es hecho para la afición.

“El fin del bombo es llamar a la afición, niños, adultos, yo quiero que el aficionado se motive y venga al estadio”, destacó.

Un llamado a una barra más sana

Orias entiende que existe rivalidad entre barras, pero hizo un llamado a que sea una competencia sana en la gradería.

“Queremos cambiarle la imagen a la barra, yo quiero pelear con la Ultra y la Doce pero en la gradería, que si ellos sacan algo grande, nosotros sacamos algo igual. Ese es el verdadero sentido del barrismo”, explicó.

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La Garra Herediana, barra del Herediano, estrenó un bombo gigante ante Alajuelense. (Cortesía Allan Orias/Cortesía Allan Orias)

Un impacto que se sintió dentro y fuera de la cancha

Allan recordó que el día del partido, los aficionados se acercaban a ver el bombo, tomarse fotos y vivir la experiencia.

“Me alegra ver que la gente entienda que un bombo hace la diferencia, usted no tiene idea de la cantidad de chiquitos que pasaron a tomarse fotos, ese es el objetivo, unir a la afición para apoyar al equipo”.

Pili adelantó que vienen proyectos aún más grandes, con la intención de que la gente se identifique y vuelva a vivir la fiesta del fútbol en el estadio.