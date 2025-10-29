Herediano se llevó un multón millonario por una mala maña de sus juntabolas

Herediano fue el principal castigado en la lista de sanciones de la jornada 14, el cual luego del juego del sábado ante el Cartaginés deberá pagar casi dos millones en multas.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol informó que los florenses deberán pagar por dos infracciones diferentes, una realizada por sus jugadores y otra por sus juntabolas.

La multa más fuerte fue por las acciones de los muchachos que están alrededor del campo para alcanzar la pelota y devolverla rápido para darle más fluidez al juego, lo cual no hicieron.

Herediano fue sancionado por el actuar de sus juntabolas en el encuentro ante Cartaginés. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

“ ₡1,000,000.00 en conformidad con el artículo 60 inciso 2), al ser la primera vez que alguno de los juntabolas pierda tiempo en forma evidente o no cumpla adecuadamente con sus funciones”, destaca el informe.

Conducta incorrecta de jugadores

Por su parte, fue multado con más de ochocientos mil por lo que es calificado como conducta incorrecta de parte de sus jugadores.

“₡843,750.00 al ser la cuarta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero", indicaron.

Daniel Vargas (al fondo al centro) fue expulsado ante Cartaginés por un altercado con Giancarlo Castro de Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

Además el preparador físico, Daniel Vargas, fue sancionado con dos partidos tras salir expulsado el sábado ante los brumosos por golpear a un jugador brumoso en una discusión en la banca.