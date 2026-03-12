Herediano tiene dos caras en el torneo que ya empezó a incomodar a la afición florense pese a ser líder

El Herediano ha sido sumamente irregular cuando juega de visitante este torneo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El Herediano vive dos realidades muy distintas en el Clausura 2026, por un lado es un equipo infalible e implacable cuando juega como local en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, pero esa solidez se le queda cuando es visitante.

Los números no dejan mentir, suma 22 puntos en once jornadas, lo que lo tiene de líder del certamen, de los cuales 15 unidades las hizo en casa y solo siete cuando sale.

LEA MÁS: José Giacone le responde sin rodeos a Hernán Medford por decir que Saprissa le pasó por encima a Herediano

Los números son contudentes

En el “Rosabalito”, tiene paso pefecto, con cinco de cinco tras derrotar al Saprissa, Guadalupe FC, Puntarenas FC, Cartaginés y Pérez Zeledón. Además suma doce goles a favor y solo uno en contra. Un 100% de rendimiento.

Como visitante tiene seis juegos y perdió la mitad, ante Liberia, San Carlos y en la Cueva ante el Monstruo, empató en Alajuela y ganó contra Sporting y Guadalupe para un 39% de rendimiento. Acá ha anotado seis tantos y recibido cinco.

Los datos muestran una dependencia muy grande de lo que se hace como local, ha conseguido más de dos tercios de sus puntos en casa. El 68 % de los puntos que tiene en el torneo los ganó como local.

El domingo tras caer en Tibás, muchos aficionados florenses se quejaron en las redes sociales del club que al equipo le faltó hambre, que llegó a meterse atrás, lejos del juego que suele demostrar en Santa Bárbara.

LEA MÁS: José de Jesús “Tepa” González le dejó un contundente recado a Hernán Medford

“Hay una diferencia marcada”

En Santa Bárbara, el Herediano ha sido infalible durante este torneo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fabián Zumbado, periodista y aficionado florenses fue muy claro que en esta ocasión el aficionado tiene razón de estar incómodo.

“Uno siente que el equipo tuvo poca proyección ofensiva hasta que llegó el gol, algo similar a lo que pasó en el Morera Soto. Queda la sensación que cuando el equipo quiere , va y hace las cosas, pero espera recibir una cachetada”, opinó.

Para Zumbado los números son inobjetables que el Team tiene dos caras muy marcadas.

“Hay una diferencia marcada que no es un invento de nadie, los números así lo dicen, el rendimiento en casa es perfecto y fuera de casa es irregular. Es difícil determinar si es un tema del cuerpo técnico, de jugadores o un conjunto de cosas o circunstancias, pero si queda muy marcado que el Herediano es uno en Santa Bárbara y otro afuera”, dijo.

LEA MÁS: José Giacone dispara contra la prensa previo al partido ante Saprissa

Promedio de gol muy diferente

Otro dato muy preciso es el promedio de gol, en casa promedia 2,4 goles por partido, la cual es una cifra muy positiva, mientras que afuera se desploma a uno gol por juego.

“Sí, es muy evidente que tiene una manera de actuar en casa y otra de visita, que cuando sale se ve que le cuesta mucho tener la pelota, que le falta personalidad, que lo atacan mucho, le cuesta meter gol, todo lo contrario en casa que es dominante y arrollador”

“En casa siento que conocen muy bien el entorno, el apoyo de su gente, están muy tranquilos, pero cuando los sacan de su habitat, toodavía no logran compartarse igual, es la gran deuda y tarea que tienen por resolver”, opinó el periodista Anthony Porras.

Los florenses juegan este sábado en casa ante Liberia, partido que la tendencia dice que ganaría y posteriormente recibirá a Alajuelense y después visitará a Puntarenas. ¿Cuánto puntos tendrá para entonces?