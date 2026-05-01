Jafet Soto habló de Cartaginés y de Leonardo Vargas como poca gente se lo esperaba

Jafet Soto afirmó que en el Fello Meza ell Herediano siempre tiene un trato cordial. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto, presidente del Herediano, habló sobre sus rivales en semifinales, el Club Sport Cartaginés, sin embargo lo hizo con mucho respeto y hasta haciéndoles elogios.

El mandamás aclaró que con los brumosos se llevan muy bien a nivel de clubes y administrativo, e incluso los describió como “muy buena gente”, bajando el tono de cualquier polémica previa.

Respeto a Leonardo Vargas pese a los roces del pasado

En el pasado, Jafet y Leonardo Vargas han tenido momentos tensos con acusaciones mutuas, sin embargo, el jerarca florense dejó claro que hoy predomina el respeto.

“Con don Leo, cada uno defiende su lado, pero en realidad yo le tengo mucho respeto y todo bien”, indicó sobre su compañero en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

LEA MÁS: Jafet Soto calienta la segunda fase y dijo algo que no le gustará para nada a Erick Lonis

La broma sobre el bus que no pasó desapercibida

Fiel a su estilo, Soto soltó una bromita irónica sobre posibles incidentes en la visita al Fello Meza este sábado a las 8 p.m., recordando lo ocurrido semanas atrás en la ciudad brumosa.

“El sábado dentro de todo vamos a llevar los utileros, el equipo va con todo, el equipo sabe jugar muy bien este tipo de etapas, pero también vamos a llevar gente que sepa quitar pintura de bus, por si nos los rayan, vamos a llevar otro parabrisas, pero no, no, es una broma nada más”, comentó.

LEA MÁS: Jafet Soto tiró un picante mensaje que sonó a filazo a algunos dirigentes del fútbol nacional

Herediano triunfó en su última visita al estadio Rosabal Cordero. (Mayela Lopez/Mayela López)

Advertencia clara a los aficionados heredianos

Jafet además le dio un consejo puntual a los aficionados heredianos que visiten Cartago, luego que los locales indicaron que no permitirán el ingreso de barras ni de personas sospechosas de serlo.

“Los aficionados que vayan a Cartago, mejor no vayan con camisa de Heredia o se ponen un suéter y abajo se ponen la camisa para evitar problemas y evitarle problemas también a la administración del Cartaginés”, aconsejó.

LEA MÁS: Jafet Soto tiró fuego de lo que le preocupa del arbitraje de cara a semifinales

Herediano busca repetir su última victoria en Cartago

Los rojiamarillos intentarán repetir el resultado de su última visita a Cartago, cuando lograron un triunfo 2-1 con doblete de Marcel Hernández, un antecedente que les da confianza en esta serie semifinal.