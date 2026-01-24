Joshua Navarro en un año pasó de ser figura a nivel internacional a pelear el descenso en Costa Rica

En solo siete meses, Joshua Navarro pasó de Alajuelense a Herediano y finalmente a Sporting FC en un cambio de equipos muy rápido que es claro no le salió al jugador por cómo se dieron las cosas.

Joshua Navarro tuvo buenos momentos que dieron de qué hablar en Alajuelense.

En la Liga Deportiva Alajuelense el muchacho se había visto bien, en la Copa Centroamericana 2023 fue una de las figuras, terminó en el equipo ideal y marcó el mejor gol del torneo.

En mayo del 2025, el extremo decidió dejar el cuadro rojinegro para irse al Team, decisión en la que en lo deportivo no le fue bien y apenas duró un semestre en el plantel.

Salida exprés del Team y aterrizaje en Sporting

Para el arranque del Clausura 2026, fue titular en el primer partido del Team ante Sporting FC, pero una semana después, los rojiamarillos lo dieron de baja y acabó casualmente con los albinegros, equipo en el que buscará mejor suerte.

Con los ahora griegos, la perspectiva es diferente, allí están peleando la permanencia en la primera división y está lejos de pelear títulos como en sus anteriores clubes.

Joshua Navarro tuvo un paso muy desteñido en Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)

¿Qué pasó con Joshua Navarro?

Dos periodistas opinaron qué pasó en este caso y porqué a Joshua no le salió la apuesta.

“Yo creo que a él le costó manejar la presión de lo que significó dejar Alajuelense para irse a Herediano, se habló mucho de ese cambio, que se dio en una final, en la que jugó súper bien, se entregó y todo lo demás, pero en Herediano no logró acomodarse.

“A Joshua le dieron minutos, incluso en el arranque de este campeonato, pero nunca se acopló. Creo que nunca se sintió cómodo en el equipo y ahora llega a Sporting y evidentemente es un bajón, estar en equipos que pelean títulos a uno que pelea el descenso. Es un bajón”, opinó Fabián Zumbado.

Joshua Navarro espera tener mejor suerte en Sporting que en Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un rol secundario que terminó pesando

Para Diego Obando, la decisión de salir de la Liga fue precipitada, porque allí aunque era suplente, jugaba con regularidad, pero seguramente se cansó de ser banca.

“El de Joshua es un caso muy interesante, desde que estaba en Pérez Zeledón. En la Liga hubo un ojo clínico para llevarlo, tal vez no lo habían visto y terminó siendo una figura muy interesante, pero una figura con un rol secundario, no protagónico.

“Joshua era un buen cambio, un buen suplente, una figura para cambiar un partido o jugar ante una lesión o suspensión, era el jugador siempre estaba listo para recibir una oportunidad y rendía y posiblemente se hartó de eso”, explicó.

A Diego se le pareció el caso al de jugadores como José Guillermo Ortiz y Orlando Galo, que el Team los buscó, les ofreció más cosas, un mejor contrato y les fue bien, solo que en este caso las cosas no salieron igual.

“Joshua Navarro no terminó siendo ni una ni otra cosa en Herediano, ni protagonista ni actor de reparto, entonces al ver eso Sporting se lo lleva”.

“Creo que fueron decisiones incorrectas para un futbolista que pintaba muy bien y creo que Óscar Ramírez lo iba a levantar, le dio oportunidad al final hasta de titular, pero se fue y no sabemos cómo hubiera terminado eso”, comentó.

Navarro buscará renacer en Sporting y ver si con un buen nivel podría volver a los planos importantes en los que anduvo en algún momento.