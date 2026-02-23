La seria advertencia que Thomas Müller le hizo al Cartaginés

Thomas Müller jugó la semana pasada en el estadio Fello Meza ante el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Thomas Müller, gran figura del Vancouver Whitecaps, realizó una publicación en su cuenta de Instagram que se interpreta como una seria advertencia al Cartaginés.

Los brumosos jugarán este miércoles en la casa del club canadiense en el juego de vuelta del choque de primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

Según lo apuntado por la leyenda alemana, su próximo objetivo es eliminar a los ticos para seguir avanzando en un torneo en el que fueron finalistas el año pasado.

“Qué bueno que la nueva temporada de MLS haya comenzado con una victoria. El miércoles continuamos: @thechampions. Semana inglesa en Canadá 😆 Los @whitecapsfc están esperando tu apoyo”, destacó el germano.

¿Qué quiso decir Müller con “semana inglesa”?

En fútbol, una semana inglesa se refiere a cuando el fin de semana se juega la competición local y entre semana un torneo internacional, un calendario exigente que pone a prueba la profundidad del plantel.

El Whitecaps ganó 1-0 al Real Salt Lake en su estreno liguero, por lo que ahora va por los puntos contra los blanquiazules, luego de que el juego de ida quedara 0-0 en el Fello Meza.

Así llega la serie entre Whitecaps y Cartaginés

Una victoria o un empate con goles daría la clasificación directa a los ticos. Si el juego terminara 0-0, se irían a los lanzamientos de penal.

Los brumosos viajan este lunes a Vancouver para el choque que será el miércoles a las 7 p.m. en el BC Place Stadium.