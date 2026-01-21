¿Mejor que la MLS? La sorpresiva posición de Costa Rica en el nuevo ranquin mundial de ligas

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) publicó su ranquin sobre las mejores ligas en la Concacaf y a muchos los sorprendió la ubicación del campeonato costarricense en la región.

La Liga de Costa Rica destaca como la segunda mejor de Concacaf. (JOHN DURAN/John Durán)

Costa Rica, solo detrás de la Liga MX

Según este organismo, reconocido por la FIFA de manera oficial, el certamen tico es el segundo mejor del área, solo superado por la LIGA MX de México.

Con la segunda posición, el torneo nacional quedó mejor ubicado que la MLS de los Estados Unidos, la cual ocupó el tercer puesto, pese a tener mejor presupuesto y figuras, pero para la Federación, el nivel de la liga tica está por encima.

Posición mundial y ventaja regional

A nivel general, el torneo costarricense está en el puesto 28 del mundo, a seis lugares de México, mientras que la MLS aparece en el sitio 40.

La ubicación pone además a la liga nacional como la mejor de Centroamérica, seguida por Nicaragua (55 a nivel mundial), Honduras (57), Guatemala (65) y Panamá (98).

A muchos les sorprendió ver que la MLS está ubicada por debajo del torneo en Costa Rica. (JOHNNIE IZQUIERDO/Getty Images via AFP)

"Clubes que compiten con identidad, de una organización comprometida con la excelencia y de una afición que sostiene la grandeza de nuestro fútbol", publicó la Unafut, organizador del torneo, sobre la designación.

Polémica en la región

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su ranking de ligas de Concacaf en 2025 📊🌎



▪︎🇲🇽La Liga MX está en el número 1.

▪︎🇨🇷La de Costa Rica es segunda y la mejor de Centroamérica.

▪︎🇳🇮Nicaragua mejor posicionada que Honduras🇭🇳 pic.twitter.com/wb8BHnuk4m — TDTV (@tdtvhn) January 21, 2026

En países como Honduras y México, la designación generó polémica y no comparten el sitio en el que fue ubicado Costa Rica, mientras otros defienden la historia tica.

“Y así como lo ven, Costa Rica tiene 0 cupos directos a Concachampions y la MLS tiene 9.

“Si es por títulos de Concachampions, la de Costa Rica es segunda desde hace mucho tiempo; quién sabe si en el futuro siga siendo así.

“En qué cabeza cabe que la liga tica sea mejor que la MLS y que la nicaragüense sea mejor que Guate, Panamá y El Salvador”, fueron algunos de los comentarios.