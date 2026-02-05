Nuevo estadio de Alajuelense tendría la influencia de estos dos países para su diseño, ¿cuáles son?

El nuevo estadio de Alajuelense contaría con muchas singularidades, pero hay una que destaca y es el estilo con el que sería construido, pues su diseño tendría influencias de dos grandes ligas: la MLS de Estados Unidos y la Premier League de Inglaterra.

Un estadio acogedor, moderno y con experiencia de primer mundo

El estilo acogedor y con las graderías cercanas al campo es parte del lo que se quiere. (Gensler y Alajuelense/Gensler y Alajuelense)

Como ya se ha dicho, la nueva casa manuda contaría con un aforo para 25 mil personas, por lo que no sería un estadio gigantesco, pero sí muy acogedor y con todas las facilidades que tienen los de primer mundo.

Omar Quesada, líder regional en espacios deportivos para Gensler, firma líder que tendrá el proyecto a cargo, una constructora de estadios alrededor del mundo, comentó cuáles son las inspiraciones para hacer la casa manuda que va más allá de un simple escenario deportivo.

“Si analizamos los estadios de la MLS y lo que está pasando con la llegada de (Lionel) Messi, es que cada vez vale más la experiencia de lo que vos vendés, más allá de ir solo a ver un partido, entonces sí tiene una influencia muy grande en la MLS.

“Estados Unidos está invirtiendo mucho en la experiencia, además que tiene todo el resto de deportes influyendo, son parte de las tendencias nuevas”, dijo.

Graderías integradas al estilo Premier League

Las influencias no se quedan solo en la MLS, sino también en la Premier League, en el estilo de graderías del estadio.

“Las influencias van incluso a la Premier, las graderías en este momento están integradas como suceden en los estadios de la Premier, pero también tiene otras particularidades que han nacido en Europa”.

“Yo sí te diría que tenemos una influencia fuerte de Estados Unidos, pero también tiene otros detalles europeos, como por ejemplo la iluminación, que va a estar integrada a la cubierta, no son postes de luz, va a alcanzar una altura promedio de 30 metros, por lo que si contempla lo último de lo último”, indicó.

El estadio, en el exterior, tiene un estilo tirando a lo inglés y estadounidense. (Cortesía/Cortesía)

Puestos de comida alrededor de las graderías: el estilo estadounidense

Una característica de esto, que se vio en el video de la presentación, es que los puestos de ventas y comidas a lo interno del estadio estarían alrededor de los gradas, pegados unos con otros, divididos por los diferentes accesos a la cancha, Esto favorece:

Mejor circulación.

Menos filas.

Mayor consumo.

Experiencia continua sin alejarse del ambiente del juego.

Diseño cerrado que potenciará la acústica y el ambiente del estadio

Por su parte, León Weinstock, secretario de Alajuelense y uno de los conocedores del proyecto, comentó otra similitud con la Premier League: la acústica.

“Tampoco estamos dejando de lado el ambiente estadio, a nivel de acústica me contaba Omar que, al ser más cerrado y la forma en que se está diseñando, tendremos un estadio en donde se sentirá mucho el ambiente, la gente, la barra, son detalles que también tienen”.

Gensler diseñó el estadio del Austin FC de la MLS, el cual tendría un estilo simiar al de Alajuelense. (Tomado de austinfc.com/Tomado de austinfc.com)

Cumplimiento total de requisitos FIFA para grandes eventos

Otro detalle importante es que el estadio cumplirá con todos los requirimientos que pide la FIFA para hacer grandes eventos.

“Estamos trabajando con un compañero que fue el que escribió el reglamento para la MLS, la normativa en los estadios hoy por hoy, entonces con él vamos sacando cositas interesantes para el proyecto también”, agregó Omar.

Objetivo: ser sede del Mundial Femenino 2031 en Costa Rica

La idea es que para el Mundial Mayor Femenino 2031, el cual tendrá algunos partidos en Costa Rica, pueda usarse el nuevo estuche con todas las de la ley, como uno de sus primeros grandes eventos.